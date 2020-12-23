ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр КокоринТрансферный дайджест. 15-21 декабря «Тоттенхэм» Моуринью сдает позиции в борьбе за титулМоуринью и «Тоттенхэм» снова напоминают себя прежних Фрагмент матча«МЮ» сделал заявку на чемпионскую гонку. Ближайшие дни покажут, насколько она реальна
  • 06:57
    • «Зенит» проявляет интерес к форварду «Гремио»
  • 00:57
    • «Челси» разгромил «Вест Хэм» и вернулся в зону еврокубков
  • 22:21
    • Голы Вуда и Барнса принесли «Бернли» победу над «Вулверхэмптоном»
  • 19:16
    • BBC: Клопп — тренер года, «Ливерпуль» — лучшая команда
  • 17:12
    • Двукратный олимпийский чемпион получил семь месяцев тюрьмы
  • 17:00
    • Тедеско дисквалифицирован на три матча РПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лацио» прервать грандиозную серию «Милана»?

    «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.83 на чемпионат Италии 23 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Лацио»
    «Милан» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Италии
    «Милан» встретится на своем поле с «Лацио» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Лацио».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Декабря 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Милан»

    Это очень странно и удивительно, но «Милан» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. В 13-ти турах «россонери» набрали 31 очко, ближайший преследователь — «Интер» — отстает от них на одно очко.

    Рядом и «Ювентус», поэтому расслабляться нельзя ни в коем случае.

    «Милан» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате — и это тоже что-то удивительное. Еще полгода назад было невозможно даже представить, что такое возможно.

    В прошлом туре «Милан» одержал важнейшую выездную победу над «Сассуоло» (2:1). После не совсем приятных матчей с «Пармой» и «Дженоа», которые завершились со счетом 2:2, этот результат должен заметно улучшить психологическое состояние команды.

    Еще один поразительный факт: «Милан» еще ни разу в этом чемпионате не забивал меньше двух мячей. Всего же в 13-ти турах в активе команды Стефано Пиоли 29 голов.

  • Чемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера»
  • В чемпионате Италии назревает интереснейшая чемпионская гонка
  • 20/11/2020

    • Однако дальше будет сложно. Как минимум в ближайшем матче точно могут возникнуть проблему из-за образовавшейся дыры в центре поля. Беннасер и Тонали травмированы, Кессье дисквалифицирован — как будет выглядеть полузащита «Милана» в игре с «Лацио», сложно даже представить.

    «Лацио»

    Тем временем «Лацио» на данный момент на восьмом месте. Это совсем не то, на что рассчитывали в клубе перед началом сезона, но говорить, что все пропало, пока все-таки рано.

    Например, в минувшее воскресенье римляне выиграли дома у «Наполи» (2:0). Это в каком-то смысле достижение, учитывая, что «Лацио» уже пару лет, в основном, отдавал неаполитанцам очки.

    Но все-таки негатива побольше. Поражение от «Вероны», ничья с «Беневенто» и еще ряд подобных матчей намекают, что команде Симоне Индзаги будет сложно бороться за место в топ-4. Возможно, что-то изменится во второй половине чемпионата, но пока что «Лацио» чересчур нестабилен.

    Все прогнозы на Серию А

    В качестве подтверждения самый простой факт: в семи домашних матчах Серии А «Лацио» одержал только две победы. Для команды с определенными амбициями это очень мало.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» букмекеры предлагают поставить за 2.32, на ничью за 3.78, а на «Лацио» — за 3.26.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Милан» в своем идеальном составе — с Ибрагимовичем (в этом году больше не сыграет), Беннасером и Кессье — запросто обыграет «Лацио», но сейчас у хозяев кадровые проблемы, поэтому ставка на исход — так себе вариант.

    «Милан», конечно, уже приучил к тому, что умеет удивлять, но все же не будем рисковать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.83. И, возможно, бОльшую часть мячей забьет «Лацио». 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спарта П — Слован Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кельн — Оснабрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кротоне — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ульм — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Устал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
    • 20:38 17/12/2020     «Зенит» — «Спартак»
  • Без шансов для «Спартака». «Зенит» деклассировал красно-белых в главном матче зимы
    • 01:22 17/12/2020     ЦСКА — «Ростов»
  • Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу
    • 02:30 18/12/2020
    «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.83 на чемпионат Италии 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.83
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры