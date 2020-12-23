«Милан» — «Лацио». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.83 на чемпионат Италии 23 декабря 2020 года

«Милан» встретится на своем поле с «Лацио» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Лацио».

«Милан»

Это очень странно и удивительно, но «Милан» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. В 13-ти турах «россонери» набрали 31 очко, ближайший преследователь — «Интер» — отстает от них на одно очко.

Рядом и «Ювентус», поэтому расслабляться нельзя ни в коем случае.

«Милан» до сих пор не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате — и это тоже что-то удивительное. Еще полгода назад было невозможно даже представить, что такое возможно.

В прошлом туре «Милан» одержал важнейшую выездную победу над «Сассуоло» (2:1). После не совсем приятных матчей с «Пармой» и «Дженоа», которые завершились со счетом 2:2, этот результат должен заметно улучшить психологическое состояние команды.

Еще один поразительный факт: «Милан» еще ни разу в этом чемпионате не забивал меньше двух мячей. Всего же в 13-ти турах в активе команды Стефано Пиоли 29 голов.

Однако дальше будет сложно. Как минимум в ближайшем матче точно могут возникнуть проблему из-за образовавшейся дыры в центре поля. Беннасер и Тонали травмированы, Кессье дисквалифицирован — как будет выглядеть полузащита «Милана» в игре с «Лацио», сложно даже представить.

«Лацио»

Тем временем «Лацио» на данный момент на восьмом месте. Это совсем не то, на что рассчитывали в клубе перед началом сезона, но говорить, что все пропало, пока все-таки рано.

Например, в минувшее воскресенье римляне выиграли дома у «Наполи» (2:0). Это в каком-то смысле достижение, учитывая, что «Лацио» уже пару лет, в основном, отдавал неаполитанцам очки.

Но все-таки негатива побольше. Поражение от «Вероны», ничья с «Беневенто» и еще ряд подобных матчей намекают, что команде Симоне Индзаги будет сложно бороться за место в топ-4. Возможно, что-то изменится во второй половине чемпионата, но пока что «Лацио» чересчур нестабилен.

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В качестве подтверждения самый простой факт: в семи домашних матчах Серии А «Лацио» одержал только две победы. Для команды с определенными амбициями это очень мало.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» букмекеры предлагают поставить за 2.32, на ничью за 3.78, а на «Лацио» — за 3.26.

«Милан» в своем идеальном составе — с Ибрагимовичем (в этом году больше не сыграет), Беннасером и Кессье — запросто обыграет «Лацио», но сейчас у хозяев кадровые проблемы, поэтому ставка на исход — так себе вариант.

«Милан», конечно, уже приучил к тому, что умеет удивлять, но все же не будем рисковать.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.83. И, возможно, бОльшую часть мячей забьет «Лацио». 0