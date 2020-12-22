«Галатасарай» — «Гезтепе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.57 на чемпионат Турции 22 декабря 2020 года

«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Гезтепе» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Гезтепе».

«Галатасарай»

В минувшем туре «Галатасарай» на выезде весьма внезапно уступил новичку Суперлиги «Карагюмрюку» (2:1). То поражение в планы стамбульцев явно не входило.

Мало того, «Галатасарай» упустил шанс догнать лидера «Аланияспор». Теперь отставание от первого места составляет 3 очка.

Как для претендента на чемпионский титул, у стамбульского гранда слабоватая атака. В 12 поединках забито только 20 мячей.

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Пора бы «Галатасараю» улучшать свои атакующие показатели, ведь и конкуренты не дремлют. Вовсю поджимает «Фенербахче», да и остальные команды явно не намерены исполнять скромные роли наблюдаталей.

«Гезтепе»

«Гезтепе» находится на 9 месте в турнирной таблице Суперлиги. 18 очков набрала команда в 13 матчах, что является весьма средним показателем.

Минувший тур стал для команды настоящим разочарованием. Как минимум, в плане результата. Дома «Гезтепе» уступил «Хатаяспору» (0:1).

Пока нет никаких предпосылок к подъему команды ближе к группе лидеров. Так, типичный середняк, не претендующий на высокие места.

Выезд в Стамбул ничего положительного измирцам не сулит. Соперник и классом повыше, и собственные проблемы никуда не испарились.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.57, на ничью за 4.40, а на «Гезтепе» — за 5.40.

Хозяева борются за чемпионский титул, и побеждать середняка лиги просто обязаны.

Класс хозяев априори выше, чем у измирцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Галатасарая» с коэффициентом 1.57 0