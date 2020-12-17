«Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.08 на матч чемпионата России 17 декабря 2020 года

В четверг, 17 декабря, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет «Уфу». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа».

«Краснодар»

«Краснодар» после 17 сыгранных туров занимает в турнирной таблице только восьмое место, имея в своей копилке 27 очков, находясь на расстоянии пяти баллов от четвертой позиции.

«Быки» хорошо провели декабрьские матчи. Сперва они одержали домашнюю викторию над «Ренном» в ЛЧ (1:0), а затем дома разгромили «Ротор» со счетом 5:0 в рамках российского первенства.

Затем «черно-зеленые» в Лиге чемпионов в гостях сыграли вничью с «Челси» (1:1), и заняли в группе третье место, перебравшись в Лигу Европы, а несколько дней тому назад они в рамках РПЛ дома уничтожили «Локомотив» — 5:0.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, шесть раз победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 26 мячей, пропустил восемь.

«Уфа»

«Уфа» с 13 зачетными пунктами идет на 14 позиции в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от 15 строчки всего лишь на одно очко.

Башкирский коллектив в последних трех встречах смог разжиться шестью баллами,

сперва поочередно обыграв на своей территории 4:0 «Тамбов» и на выезде «Ростов» (1:0).

Однако в своей последней проведенной игре уфимцы потерпели выездное фиаско от аутсайдера «Ротора» со счетом 0:1, играя с 73-й минуте вменьшинстве.

Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Уфа» добыла две виктории, одну игру свела вничью и шесть раз была повержена, разница забитых и пропущенных — 6:19.

в первом круге краснодарцы в гостях разгромили «Уфу» со счетом 3:0, и в прошлом чемпионата «быки» дважды победили — 2:0 и 3:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.40.

На викторию «Уфы» дают — 9.30, ничья оценена — в 5.20.

Ставим в этом матче на то, что хозяева выиграют уверенно и крупно. Наш прогноз — П1 с форой (-1,5). 0