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    «Краснодар» уверенно обыграет гостей из Уфы?

    «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.08 на матч чемпионата России 17 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Уфа»
    Маркус Берг
    В четверг, 17 декабря, в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своей арене примет «Уфу». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Декабря 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 18:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Краснодар»

    «Краснодар» после 17 сыгранных туров занимает в турнирной таблице только восьмое место, имея в своей копилке 27 очков, находясь на расстоянии пяти баллов от четвертой позиции.

    «Быки» хорошо провели декабрьские матчи. Сперва они одержали домашнюю викторию над «Ренном» в ЛЧ (1:0), а затем дома разгромили «Ротор» со счетом 5:0 в рамках российского первенства.

    Затем «черно-зеленые» в Лиге чемпионов в гостях сыграли вничью с «Челси» (1:1), и заняли в группе третье место, перебравшись в Лигу Европы, а несколько дней тому назад они в рамках РПЛ дома уничтожили «Локомотив» — 5:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «Краснодар» потерпел только одну неудачу, шесть раз победил и два раза сыграл вничью, забил в этих матчах 26 мячей, пропустил восемь.

    «Уфа»

    «Уфа» с 13 зачетными пунктами идет на 14 позиции в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись от 15 строчки всего лишь на одно очко.

    Башкирский коллектив в последних трех встречах смог разжиться шестью баллами,
    сперва поочередно обыграв на своей территории 4:0 «Тамбов» и на выезде «Ростов» (1:0).

  • Позор по-крупному. «Локомотив» пропустил пять мячей от «Краснодара»
  • Обзор прессы по матчу «Краснодар» — «Локомотив»
  • 13/12/2020

    • Однако в своей последней проведенной игре уфимцы потерпели выездное фиаско от аутсайдера «Ротора» со счетом 0:1, играя с 73-й минуте вменьшинстве.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше РПЛ «Уфа» добыла две виктории, одну игру свела вничью и шесть раз была повержена, разница забитых и пропущенных — 6:19.

    в первом круге краснодарцы в гостях разгромили «Уфу» со счетом 3:0, и в прошлом чемпионата «быки» дважды победили — 2:0 и 3:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Уфы» дают — 9.30, ничья оценена — в 5.20.

    Ставим в этом матче на то, что хозяева выиграют уверенно и крупно. Наш прогноз — П1 с форой (-1,5). 0

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