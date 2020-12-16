«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 16 декабря 2020 года

«Ливерпуль» встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 декабря на «Энфилде», начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

«Ливерпуль»

В прошлом туре «Ливерпуль» провел тяжелейший матч против «Фулхэма». Вопреки ожиданиям, команда Юргена Клоппа не смогла выиграть, встреча завершилась вничью 1:1.

При этом «Ливерпулю» пришлось отыгрываться. И ответный гол «мерсисайдцы» забили только в конце второго тайма.

Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» остался на втором месте, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.

По всей видимости, на игре «Ливерпуля» начинает сказываться усталость. При этом у Клоппа недостаточно кадровых ресурсов для ротации состава, лазарет команды по-прежнему переполнен. Более того, на прошлой неделе получили травмы Жоэль Матип и Диогу Жота. На данном этапе это существенные потери для «Ливерпуля», в игре которого заметно не хватает свежести.

Все прогнозы на АПЛ

В последних пяти матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал только две победы и трижды сыграл вничью. Впрочем, тут же стоит отметить, что «Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ до сих пор не потерял ни одного очка на своем поле.

«Тоттенхэм»

Тем временем «Тоттенхэм» лидирует после 12-ти туров. Но, как уже отмечалось выше, команда Жозе Моуринью опережает «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

Предыдущий матч «Тоттенхэма» в АПЛ тоже получился непростым. Как и «Ливерпуль», «шпоры» тоже сыграли вничью 1:1 — с «Кристал Пэлас». Разница лишь в том, что «Тоттенхэм» в итоге не сумел удержать победный счет.

По игре же «Тоттенхэм» выглядел слегка уставшим. В принципе, это не должно удивлять. Перед этим команда Моуринью провела тяжелейшие матчи против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала». И только вдуматься — ни одна из этих команд не смогла поразить ворота «Тоттенхэма». Даже «Манчестер Сити»...По всей видимости, Моуринью возвращается в гонку за чемпионским титулом.

Факт: «Тоттенхэм» в этом сезоне ни разу не проигрывал в гостях. И еще одна важная деталь: у «Тоттенхэма» лучшая оборона в лиге — всего лишь 10 пропущенных мячей в 12 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.84, на ничью за 4.05, а на победу «Тоттенхэма» — за 4.70.

У «Ливерпуля» в прошлых сезона редко возникали проблемы в матчах с «Тоттенхэмом». Можно вспомнить и многочисленные встречи в АПЛ, и финал Лиги чемпионов — «Ливерпуль» почти всегда был лучше.

Но для выбора ставки важна, прежде всего, текущая ситуация. А прямо сейчас «Тоттенхэм» явно не хуже. Матчи против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала» показали, что команда Моуринью научилась держать удар.

Замученный травмами «Ливерпуль» вполне может даже проиграть. И это станет уже полноценной заявкой «Тоттенхэма» на чемпионство.

Ставка — победа «Тоттенхэма» или ничья за 2.15.

Или ставка на тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 3.00. Оборону хозяев ждут проблемы в противостоянии с Кейном и Соном. 0