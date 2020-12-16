ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Загребское «Динамо»Самый удобный соперник. «Краснодар» отомстит Загребу за ЦСКА Неймар сыграет против «Барселоны»Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии Поль ПогбаТрансферный дайджест. 8-14 декабря
  • 12:55
    • Кокорин пропустит матч «Спартака» против «Зенита»
  • 07:00
    • «Зенит» и «Спартак» рассудит Карасев
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» наконец-то выиграет у «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 16 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    Сон Хын Мин
    «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 декабря на «Энфилде», начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    В прошлом туре «Ливерпуль» провел тяжелейший матч против «Фулхэма». Вопреки ожиданиям, команда Юргена Клоппа не смогла выиграть, встреча завершилась вничью 1:1.

    При этом «Ливерпулю» пришлось отыгрываться. И ответный гол «мерсисайдцы» забили только в конце второго тайма.

    Несмотря на потерю очков, «Ливерпуль» остался на втором месте, уступая «Тоттенхэму» лишь по дополнительным показателям.

    По всей видимости, на игре «Ливерпуля» начинает сказываться усталость. При этом у Клоппа недостаточно кадровых ресурсов для ротации состава, лазарет команды по-прежнему переполнен. Более того, на прошлой неделе получили травмы Жоэль Матип и Диогу Жота. На данном этапе это существенные потери для «Ливерпуля», в игре которого заметно не хватает свежести.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних пяти матчах во всех турнирах «Ливерпуль» одержал только две победы и трижды сыграл вничью. Впрочем, тут же стоит отметить, что «Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ до сих пор не потерял ни одного очка на своем поле.

    «Тоттенхэм»

    Тем временем «Тоттенхэм» лидирует после 12-ти туров. Но, как уже отмечалось выше, команда Жозе Моуринью опережает «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

    Предыдущий матч «Тоттенхэма» в АПЛ тоже получился непростым. Как и «Ливерпуль», «шпоры» тоже сыграли вничью 1:1 — с «Кристал Пэлас». Разница лишь в том, что «Тоттенхэм» в итоге не сумел удержать победный счет.

    По игре же «Тоттенхэм» выглядел слегка уставшим. В принципе, это не должно удивлять. Перед этим команда Моуринью провела тяжелейшие матчи против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала». И только вдуматься — ни одна из этих команд не смогла поразить ворота «Тоттенхэма». Даже «Манчестер Сити»...По всей видимости, Моуринью возвращается в гонку за чемпионским титулом.

  • Ничья в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» вернулись на первое место в АПЛ
  • Команда Жозе Моуринью набрала очко на «Стэмфорд Бридж»
  • 30/11/2020

    • Факт: «Тоттенхэм» в этом сезоне ни разу не проигрывал в гостях. И еще одна важная деталь: у «Тоттенхэма» лучшая оборона в лиге — всего лишь 10 пропущенных мячей в 12 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.84, на ничью за 4.05, а на победу «Тоттенхэма» — за 4.70.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    У «Ливерпуля» в прошлых сезона редко возникали проблемы в матчах с «Тоттенхэмом». Можно вспомнить и многочисленные встречи в АПЛ, и финал Лиги чемпионов — «Ливерпуль» почти всегда был лучше.

    Но для выбора ставки важна, прежде всего, текущая ситуация. А прямо сейчас «Тоттенхэм» явно не хуже. Матчи против «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала» показали, что команда Моуринью научилась держать удар.

    Замученный травмами «Ливерпуль» вполне может даже проиграть. И это станет уже полноценной заявкой «Тоттенхэма» на чемпионство.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» или ничья за 2.15.

    Или ставка на тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 за 3.00. Оборону хозяев ждут проблемы в противостоянии с Кейном и Соном. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Штутгарт — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Беневенто — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Борнмут — Уиком Уондерерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • Вчера в 14:00     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • Вчера в 15:00     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • 02:04 11/12/2020
    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 16 декабря 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры