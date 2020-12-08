«Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

Киевское «Динамо» сыграет дома с «Ференцварошем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Киеве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ференцварош».

«Динамо» Киев

Как и ожидалось, киевляне не показали ничего сверхъестественного в Лиге чемпионов. Для украинского клуба стал серьезным достижением уже сам факт попадания в групповой этап.

«Динамо» проиграло оба матча и «Барселоне», и «Ювентусу», пропустив в общей сложности 11 мячей. Много, конечно, но надо смотреть правде глаза — с такой командой было сложно рассчитывать на что-либо другое.

Тем более с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась осенью. В октябре и ноябре «Динамо» не могло рассчитывать на многих игроков из-за коронавируса.

Единственное очко киевляне набрали в гостевой игре с «Ференцварошем», которая завершилась со счетом 2:2.

Главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу в данной ситуации может радовать только то, что у его команды есть определенное преимущество в виде двух гостевых голах в первой игре с венгерским клубом.

«Ференцварош»

Все то же самое можно сказать и про «Ференцварош». Чемпион Венгрии сыграл в предыдущих матчах на уровне своих возможностей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Единственная разница заключается только в том, что команда Сергея Реброва пропустила от «Ювентуса» и «Барселоны» 14 мячей, то есть на один больше, чем киевляне. И, кстати, этот момент может сыграть ключевую роль, если встреча в столице Украины завершится тоже со счетом 2:2.

В остальном же никаких отличий. Прыгнуть выше головы «Ференцварошу» не удалось. Хотя венгры были очень близки к тому, чтобы сыграть вничью на поле «Ювентуса».

Прогноз и ставка

На «Динамо» в предстоящем матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Ференцвароша» — за 4.40.

Тут сразу надо оговориться, что киевляне займут третье место в группе и получат путевку в Лигу Европы в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва.

Способен ли «Ференцварош» выиграть на поле «Динамо»? Ответа на этот вопрос нет. В Будапеште киевляне легко взяли первый тайм, забили два мяча, но после перерыва уже «Ференцварош» вышел и спокойно отыгрался.

Соответственно, логично ставить на голы. Например, есть хорошая для такого матча ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

Или ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.12. В этой игре как минимум одной команде точно придется рисковать, что очень часто становится главным поводом для результативного матча. 0