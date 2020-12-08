ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 по футболуЖеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу Лионель МессиТрансферный дайджест. 1-7 декабря ЦСКА — «Химки»Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит»
  • 20:49
    • Россия сыграет с финалистом ЧМ-2018 в отборе на ЧМ-2022
  • 22:18
    • СКА в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»
  • 21:43
    • МОК отстранил НОК Белоруссии и Лукашенко от Олимпийских игр
  • 20:57
    • «Сочи» одержал победу над «Ахматом»
  • 20:30
    • Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала
  • 20:13
    • Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ»
  • 19:53
    • «Магнитка» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ференцварош» выиграть у «Динамо» в Киеве?

    «Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Ференцварош Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Ференцварош»
    «Динамо» и «Ференцварош» встретятся в ключевом матче за путевку в Лигу Европы
    Киевское «Динамо» сыграет дома с «Ференцварошем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Киеве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ференцварош».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 08 Декабря 2020 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 23:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Киев

    Как и ожидалось, киевляне не показали ничего сверхъестественного в Лиге чемпионов. Для украинского клуба стал серьезным достижением уже сам факт попадания в групповой этап.

    «Динамо» проиграло оба матча и «Барселоне», и «Ювентусу», пропустив в общей сложности 11 мячей. Много, конечно, но надо смотреть правде глаза — с такой командой было сложно рассчитывать на что-либо другое.

    Тем более с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась осенью. В октябре и ноябре «Динамо» не могло рассчитывать на многих игроков из-за коронавируса.

    Единственное очко киевляне набрали в гостевой игре с «Ференцварошем», которая завершилась со счетом 2:2.

  • Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
  • Расклады Лиги чемпионов после пяти туров
  • 03/12/2020

    • Главного тренера «Динамо» Мирчу Луческу в данной ситуации может радовать только то, что у его команды есть определенное преимущество в виде двух гостевых голах в первой игре с венгерским клубом.

    «Ференцварош»

    Все то же самое можно сказать и про «Ференцварош». Чемпион Венгрии сыграл в предыдущих матчах на уровне своих возможностей.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Единственная разница заключается только в том, что команда Сергея Реброва пропустила от «Ювентуса» и «Барселоны» 14 мячей, то есть на один больше, чем киевляне. И, кстати, этот момент может сыграть ключевую роль, если встреча в столице Украины завершится тоже со счетом 2:2.

    В остальном же никаких отличий. Прыгнуть выше головы «Ференцварошу» не удалось. Хотя венгры были очень близки к тому, чтобы сыграть вничью на поле «Ювентуса».

    Прогноз и ставка

    На «Динамо» в предстоящем матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Ференцвароша» — за 4.40.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Тут сразу надо оговориться, что киевляне займут третье место в группе и получат путевку в Лигу Европы в случае победы или ничьей 0:0, 1:1 или 2:2. Любой другой результат устроит команду Сергея Реброва.

    Способен ли «Ференцварош» выиграть на поле «Динамо»? Ответа на этот вопрос нет. В Будапеште киевляне легко взяли первый тайм, забили два мяча, но после перерыва уже «Ференцварош» вышел и спокойно отыгрался.

    Соответственно, логично ставить на голы. Например, есть хорошая для такого матча ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.22.

    Или ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.12. В этой игре как минимум одной команде точно придется рисковать, что очень часто становится главным поводом для результативного матча. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зенит — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52     Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020
    «Динамо» Киев — «Ференцварош». Прогноз (к. 2.22) и ставки на Лигу чемпионов 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры