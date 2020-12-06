«Норрчепинг» — «Хельсингборг». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Швеции 6 декабря 2020 года

«Норрчепинг»
За тур до завершения Аллсвенскан «Норрчепинг» находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая третьей еврокубковой строке два очка.
«Бело-голубые» вышли победителями из своих двух последних проведенных встреч, обыграв в этот период в родных стенах аутсайдера «Фалькенберг» (4:1) и в гостях середняка «Хаммарбю» (1:0).
Однако перед этим удачным периодом 13-кратный чемпион Швеции не мог выиграть на протяжении трех игр, дважды проиграв в них при одном ничейном исходе.
На своем поле в текущем первенстве «Норрчепинг» уступил лишь в трех играх из 14 проведенных, шесть матчей выиграл и пять раз делил очки с оппонентами, разница мячей — 25:15.
«Хельсингборг»
«Хельсингборг» уже распрощался с элитой шведского футбола. У коллектива всего 23 очка в копилке и последняя строка в турнирке. Выше чем на позицию он уже не поднимется.
Последний раз «красно-синие» побеждали еще в конце сентября, разгромив на выезде 3:0 «Варберг». После этого они выдали 8-матчевую безвыигрышную серию, в которой шесть раз терпели фиаско.
Так в минувшем туре команда на своем поле не смогла одолеть соседа по турнирной таблице «Фалькенберг» (0:0). Этот результат стоил «Хельсинборгу» места в Аллсвенскан.
Вне родных стен «Хельсингборг» в текущем первенстве добыл лишь одну викторию, пять раз играл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей — 17:30.
В первом круге «Хельсингборг» на своем поле обыграл «Норрчепинг» со счетом 3:2.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норрчепинга» предлагают — 1.23.
На викторию «Хельсингборг» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.55.
Учитывая, что только победа позволит хозяевам подняться на третью строку, поэтому ставим на уверенную викторию «Норрчепинга». 0