«Норрчепинг» — «Хельсингборг». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Швеции 6 декабря 2020 года

6 декабря в заключительном туре чемпионата Швеции по футболу «Норрчепинг» на своем поле сыграет с «Хельсингборгом». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Норрчепинг» — «Хельсингборг».

«Норрчепинг»

За тур до завершения Аллсвенскан «Норрчепинг» находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая третьей еврокубковой строке два очка.

«Бело-голубые» вышли победителями из своих двух последних проведенных встреч, обыграв в этот период в родных стенах аутсайдера «Фалькенберг» (4:1) и в гостях середняка «Хаммарбю» (1:0).

Однако перед этим удачным периодом 13-кратный чемпион Швеции не мог выиграть на протяжении трех игр, дважды проиграв в них при одном ничейном исходе.

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На своем поле в текущем первенстве «Норрчепинг» уступил лишь в трех играх из 14 проведенных, шесть матчей выиграл и пять раз делил очки с оппонентами, разница мячей — 25:15.

«Хельсингборг»

«Хельсингборг» уже распрощался с элитой шведского футбола. У коллектива всего 23 очка в копилке и последняя строка в турнирке. Выше чем на позицию он уже не поднимется.

Последний раз «красно-синие» побеждали еще в конце сентября, разгромив на выезде 3:0 «Варберг». После этого они выдали 8-матчевую безвыигрышную серию, в которой шесть раз терпели фиаско.

Так в минувшем туре команда на своем поле не смогла одолеть соседа по турнирной таблице «Фалькенберг» (0:0). Этот результат стоил «Хельсинборгу» места в Аллсвенскан.

Вне родных стен «Хельсингборг» в текущем первенстве добыл лишь одну викторию, пять раз играл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей — 17:30.

В первом круге «Хельсингборг» на своем поле обыграл «Норрчепинг» со счетом 3:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Норрчепинга» предлагают — 1.23.

На викторию «Хельсингборг» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.55.

Учитывая, что только победа позволит хозяевам подняться на третью строку, поэтому ставим на уверенную викторию «Норрчепинга». 0