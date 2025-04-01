Северсталь
Спартак
«Северсталь»
Путь к плей-офф: Команда не очень удачно стартовала в плей-офф, проиграв «Спартаку» 3 матча подряд. Сейчас «Северсталь» проигрывает в серии со счетом 0:3, находясь на краю пропасти.
Последние матчи: В 1-й встрече серии против «Спартака» череповчане могли выиграть, но упустили победу в овертайме со счетом 4:5. Во 2-м матче «Северсталь» сыграла чуть хуже (2:4).
Северсталь — Спартак: коэффициенты букмекеров
На 3-ю встречу в Череповце подопечные Андрея Козырева собрались, но также не смогли победить. У главного тренера «Северстали» не было претензий к своей команды, но они так и не сумели забросить шайбу.
Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка (у обоих — травмы).
Состояние команды: Все просто — если «Северсталь» проигрывает в предстоящем матче, то завершает сезон. Очевидно, что череповчане бросят все силы, чтобы победить.
Кажется, что «Северсталь» стала жертвой своего стиля игры. Команда играет практически без силовых приемов, на скорости и на атаку. «Спартак» отлично пользуется ошибками соперника.
Несмотря на это, Козырев заявил, что не будет менять стиль «Северстали». Серия еще вполне может затянуться еще на 1-2 матча, но шансов спастись очень мало...
«Спартак»
Путь к плей-офф: «Красно-белые» провели неплохой регулярный чемпионат, заняв 3-е место в таблице Запада. «Спартак» попал на «Северсталь» и выиграл 3 матча в серии из трех.
Последние матчи: Единственный поединок, который москвичи могли проиграть — это 1-й матч. «Спартак» показал характер и победил в овертайме со счетом 5:4.
В следующих встречах было не менее напряженно, но «красно-белые» также победили. Во 2-м матче «Спартак» победил со счетом 4:2, а в 3-м поединке команда снова одолела «Северсталь» (1:0).
У «Спартака» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Спартак» показывает отличную игру. Если необходимо, то команда может грамотно обороняться, а если есть возможность обязательно убежит в контратаку и забросит шайбу.
Перед 4-м поединком у «Спартака» точно есть психологическое преимущество. Сейчас «красно-белые» поймали кураж и будут доминировать, в этом сомнений нет.
К тому же, тренерский штаб «Спартака» перед 4-й игрой принял решение выпустить Артема Загидулина, а не Дмитрия Николаева и это сыграло ключевую роль. Загидулин вытащил всё.
Статистика для ставок
- «Северсталь» проиграла последнюю встречу со счетом 0:1
- «Спартак» выиграл все 3 матчи в серии против «Северстали»
- В последних 4-х очных встречах «Спартак» непременно обыгрывал «Северсталь»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.15, а победа «Северстали» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за те же 1.90.
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Прогноз: «Спартак» все-таки победит. «Северсталь» сможет навязать свой хоккей, но решающие шайбы будут на счету игроков «красно-белых».
Ставка: Победа «Спартака» за 2.50.
Прогноз: На сей раз команды забросят гораздо больше шайб, чем в прошлой встрече.
Ставка: Тотал 5.5 больше за 1.90.