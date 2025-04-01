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    «Спартак» завершит серию в четвертом матче?!

    Северсталь — Спартак: Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Спартак»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
    В четвертом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Северсталь» будет принимать «Спартак». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Апреля 2025 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Северсталь»

    Путь к плей-офф: Команда не очень удачно стартовала в плей-офф, проиграв «Спартаку» 3 матча подряд. Сейчас «Северсталь» проигрывает в серии со счетом 0:3, находясь на краю пропасти.

    Последние матчи: В 1-й встрече серии против «Спартака» череповчане могли выиграть, но упустили победу в овертайме со счетом 4:5. Во 2-м матче «Северсталь» сыграла чуть хуже (2:4).

    Северсталь — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    На 3-ю встречу в Череповце подопечные Андрея Козырева собрались, но также не смогли победить. У главного тренера «Северстали» не было претензий к своей команды, но они так и не сумели забросить шайбу.

    Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Все просто — если «Северсталь» проигрывает в предстоящем матче, то завершает сезон. Очевидно, что череповчане бросят все силы, чтобы победить.

    Кажется, что «Северсталь» стала жертвой своего стиля игры. Команда играет практически без силовых приемов, на скорости и на атаку. «Спартак» отлично пользуется ошибками соперника.

    Несмотря на это, Козырев заявил, что не будет менять стиль «Северстали». Серия еще вполне может затянуться еще на 1-2 матча, но шансов спастись очень мало...

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: «Красно-белые» провели неплохой регулярный чемпионат, заняв 3-е место в таблице Запада. «Спартак» попал на «Северсталь» и выиграл 3 матча в серии из трех.

    Последние матчи: Единственный поединок, который москвичи могли проиграть — это 1-й матч. «Спартак» показал характер и победил в овертайме со счетом 5:4.

    В следующих встречах было не менее напряженно, но «красно-белые» также победили. Во 2-м матче «Спартак» победил со счетом 4:2, а в 3-м поединке команда снова одолела «Северсталь» (1:0).

    У «Спартака» пустой список травмированных игроков.

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    • Состояние команды: «Спартак» показывает отличную игру. Если необходимо, то команда может грамотно обороняться, а если есть возможность обязательно убежит в контратаку и забросит шайбу.

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    Перед 4-м поединком у «Спартака» точно есть психологическое преимущество. Сейчас «красно-белые» поймали кураж и будут доминировать, в этом сомнений нет.

    К тому же, тренерский штаб «Спартака» перед 4-й игрой принял решение выпустить Артема Загидулина, а не Дмитрия Николаева и это сыграло ключевую роль. Загидулин вытащил всё.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» проиграла последнюю встречу со счетом 0:1

    • «Спартак» выиграл все 3 матчи в серии против «Северстали»

    • В последних 4-х очных встречах «Спартак» непременно обыгрывал «Северсталь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.15, а победа «Северстали» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за те же 1.90.

    Прогноз: «Спартак» все-таки победит. «Северсталь» сможет навязать свой хоккей, но решающие шайбы будут на счету игроков «красно-белых».

    Ставка: Победа «Спартака» за 2.50.

    Прогноз: На сей раз команды забросят гораздо больше шайб, чем в прошлой встрече.

    Ставка: Тотал 5.5 больше за 1.90.

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    Северсталь — Спартак: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 01.04.202519:30. «Спартак» завершит серию в четвертом матче?!
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