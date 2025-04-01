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    Вавринка впервые в сезоне выиграет матч на уровне ATP?

    Вавринка — Скатов. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Бухаресте 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Скатов
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против представителя Казахстана в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Скатов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    В рейтинге швейцарец занимает всего лишь 161-е место, и есть подозрение, что сильно выше он уже не поднимется.

    Но при этом недооценивать его пока тоже не стоит. На прошлой неделе Вавринка прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Неаполе — обыграл хорватов Борну Гойо и Борну Чорича, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.

    Прогнозы на теннис

    При этом на уровне основной сетки ATP Вавринка в текущем сезоне не выиграл ни одного матча. Ранее он не прошел первый круг на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме и Марселе.

    Скатов

    Тимофей тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе он обыграл украинца Олега Приходько и молдавского теннисиста Раду Албота.

    В середине марта Скатов не прошел ни раунда на «челленджере» в хорватском Задаре, но потом добрался до четвертьфинала на грунтовом турнире в Жироне.

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    Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Скатов провел на грунте больше 40 матчей — одержал 31 победу и 14 раз проиграл. При этом в шведском Бостаде Тимофей дошел до четвертьфинала, выиграв во втором круге у нидерландца Таллона Грикспора.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Скатова букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: после недавних матчей в Неаполе логично предположить, что Стэн наконец-то прервет серию поражений на уровне ATP. Даже в 40 лет швейцарец по-прежнему играет значительно лучше многих соперников, которые младше на 10-15 лет.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.27.

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