Вавринка
Стэн попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
В рейтинге швейцарец занимает всего лишь 161-е место, и есть подозрение, что сильно выше он уже не поднимется.
Но при этом недооценивать его пока тоже не стоит. На прошлой неделе Вавринка прошел два раунда на грунтовом «челленджере» в Неаполе — обыграл хорватов Борну Гойо и Борну Чорича, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.
При этом на уровне основной сетки ATP Вавринка в текущем сезоне не выиграл ни одного матча. Ранее он не прошел первый круг на Australian Open, в Монпелье, Роттердаме и Марселе.
Скатов
Тимофей тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе он обыграл украинца Олега Приходько и молдавского теннисиста Раду Албота.
В середине марта Скатов не прошел ни раунда на «челленджере» в хорватском Задаре, но потом добрался до четвертьфинала на грунтовом турнире в Жироне.
Также стоит обратить внимание, что в прошлом году Скатов провел на грунте больше 40 матчей — одержал 31 победу и 14 раз проиграл. При этом в шведском Бостаде Тимофей дошел до четвертьфинала, выиграв во втором круге у нидерландца Таллона Грикспора.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.49, победу Скатова букмекеры предлагают за 2.62.
Прогноз: после недавних матчей в Неаполе логично предположить, что Стэн наконец-то прервет серию поражений на уровне ATP. Даже в 40 лет швейцарец по-прежнему играет значительно лучше многих соперников, которые младше на 10-15 лет.
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Рекомендуемая ставка: победа Вавринки в двух сетах за 2.27.