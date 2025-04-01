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    Парижане легко переиграют «Дюнкерк»

    Дюнкерк — ПСЖ: прогноз ставок на Кубок Франции 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Дюнкерк» — ПСЖ
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    Матвей Сафонов
    1 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Дюнкерк» и ПСЖ. Начало игры — в 22:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюнкерк» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 01 Апреля 2025 года

    Дюнкерк

  • Франция. Кубок
    •  Дюнкерк 22:10 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Дюнкерк»

    Турнирное положение: «Дюнкерк» ныне представляет второй по силе французский дивизион. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дюнкерк» на 4 пункта отстает от третьей позиции. А вот забила команда всего 41 мяч в 28 поединках.

    Дюнкерк — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Бастией» завершилась коллизией (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Меца» (2:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Родезом» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дюнкерк» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дюнкерк» проиграл в 3 своих последних поединках. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 36 мячей в 28 матчах.

    В матче с чемпионом «Дюнкерк» явно будет лишь обороняться. Команда постарается сдержать атаки сильнейшего клуба Франции.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой чемпиону Франции.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане на всех парах мчатся к чемпионству. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСЖ на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот настреляла команда уже 79 мячей в 27 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Парижане разгромили «Сент-Этьен» (6:1).

    До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). А вот встреча с «Ливерпулем» принесла победу в серии пенальти.

    При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ПСЖ явно намерен завоевать еще и Кубок Франции. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

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    При этом ПСЖ не столь монолитен. Пропустила команда Луиса Энрике 26 мячей в 27 матчах текущего чемпионата Франции.

    Прекрасный сезон проводит Усман Дембеле. В его активе уже 21 результативный удар в нынешнем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Парижане даже в несколько экспериментальном составе должны сносить столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Дюнкерк» уступил в 3 своих последних поединках

    • Паржане в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч

    • ПСЖ победил в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.45.

    Прогноз: ПСЖ выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости шикарно атакуют, а вот оборона «Дюнкерка» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.28

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    Дюнкерк — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.26, статистика, коэффициенты матча 01.04.202522:10. Парижане легко переиграют «Дюнкерк»
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