Дюнкерк
ПСЖ
«Дюнкерк»
Турнирное положение: «Дюнкерк» ныне представляет второй по силе французский дивизион. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Дюнкерк» на 4 пункта отстает от третьей позиции. А вот забила команда всего 41 мяч в 28 поединках.
Дюнкерк — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Бастией» завершилась коллизией (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Меца» (2:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Родезом» (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дюнкерк» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дюнкерк» проиграл в 3 своих последних поединках. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 36 мячей в 28 матчах.
В матче с чемпионом «Дюнкерк» явно будет лишь обороняться. Команда постарается сдержать атаки сильнейшего клуба Франции.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой чемпиону Франции.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане на всех парах мчатся к чемпионству. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем ПСЖ на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот настреляла команда уже 79 мячей в 27 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Парижане разгромили «Сент-Этьен» (6:1).
До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). А вот встреча с «Ливерпулем» принесла победу в серии пенальти.
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ПСЖ явно намерен завоевать еще и Кубок Франции. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.
При этом ПСЖ не столь монолитен. Пропустила команда Луиса Энрике 26 мячей в 27 матчах текущего чемпионата Франции.
Прекрасный сезон проводит Усман Дембеле. В его активе уже 21 результативный удар в нынешнем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Парижане даже в несколько экспериментальном составе должны сносить столь скромного оппонента.
Статистика для ставок
- «Дюнкерк» уступил в 3 своих последних поединках
- Паржане в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч
- ПСЖ победил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.45.
- 3.55Лацио — Торино: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.00Реал — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
- 2.05Арсенал — Фулхэм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: ПСЖ выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости шикарно атакуют, а вот оборона «Дюнкерка» частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.28