1 апреля в 1/2 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Дюнкерк» и ПСЖ. Начало игры — в 22:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Дюнкерк» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дюнкерк»

Турнирное положение: «Дюнкерк» ныне представляет второй по силе французский дивизион. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Дюнкерк» на 4 пункта отстает от третьей позиции. А вот забила команда всего 41 мяч в 28 поединках.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Встреча с «Бастией» завершилась коллизией (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Меца» (2:3). А вот чуть ранее она была разгромлена «Родезом» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Дюнкерк» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дюнкерк» проиграл в 3 своих последних поединках. А вот обороняется команда не столь успешно, пропустив 36 мячей в 28 матчах.

В матче с чемпионом «Дюнкерк» явно будет лишь обороняться. Команда постарается сдержать атаки сильнейшего клуба Франции.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой чемпиону Франции.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане на всех парах мчатся к чемпионству. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на 21 (!) зачетный балл опережает ближайшего преследователя. А вот настреляла команда уже 79 мячей в 27 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Парижане разгромили «Сент-Этьен» (6:1).

До того команда нанесла поражение «Марселю» (3:1). А вот встреча с «Ливерпулем» принесла победу в серии пенальти.

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ПСЖ явно намерен завоевать еще и Кубок Франции. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

При этом ПСЖ не столь монолитен. Пропустила команда Луиса Энрике 26 мячей в 27 матчах текущего чемпионата Франции.

Прекрасный сезон проводит Усман Дембеле. В его активе уже 21 результативный удар в нынешнем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Парижане даже в несколько экспериментальном составе должны сносить столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Дюнкерк» уступил в 3 своих последних поединках

Паржане в среднем забивают чуть реже 3 мячей за матч

ПСЖ победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.47 и 2.45.

Прогноз: ПСЖ выглядит в разы сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости шикарно атакуют, а вот оборона «Дюнкерка» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.28