Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против китайца Бу Юньчаокэтэ в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юньчаокэтэ — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юньчаокэтэ

Китаец не лучшим образом провел предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70.

Лучшим результатом Бу в этом году пока остается выход в четвертьфинал на турнире в Монпелье.

На остальных он в лучшем случае проходил во второй раунд.

Правда, здесь все-таки стоит отметить, что в Индиан-Уэллс Юньчаокэтэ обыграл талантливого американца Нишеша Басаваредди, а в Майами одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира Кэмероном Норри.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Бу уже успел провести один матч на грунте. В феврале представитель Поднебесной уступил Александру Звереву (6:7, 4:6) на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Баутиста-Агут

У Роберто тем временем в последнее время вообще ничего не получается.

В этом сезоне испанский теннисист до сих пор выиграл лишь один матч.

На турнире в Дубае Баутиста-Агут одержал победу над Фабианом Марожаном, после чего уступил Кантену Алису.

В Индиан-Уэллс бывшая девятая ракетка мира проиграл Дамиру Джумхуру, а на «Мастерсе» в Майами уступил чеху Якубу Меньшику (4:6, 6:3, 1:6), который в итоге и стал чемпионом турнира.

В прошлом году Баутиста-Агут выиграл 10 из 17-ти матчей на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.34, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: в последнее время испанцу не помогает даже его опыт. Очевидно, что в 36 уже не так легко играть против соперников, которые иногда младше на 10-15 лет. В общем, не факт, что Баутиста-Агут прервет неудачную серию.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.