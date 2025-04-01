Юньчаокэтэ
Китаец не лучшим образом провел предыдущие несколько месяцев, но при этом по-прежнему находится в топ-70.
Лучшим результатом Бу в этом году пока остается выход в четвертьфинал на турнире в Монпелье.
На остальных он в лучшем случае проходил во второй раунд.
Правда, здесь все-таки стоит отметить, что в Индиан-Уэллс Юньчаокэтэ обыграл талантливого американца Нишеша Басаваредди, а в Майами одержал победу над бывшей восьмой ракеткой мира Кэмероном Норри.
В текущем сезоне Бу уже успел провести один матч на грунте. В феврале представитель Поднебесной уступил Александру Звереву (6:7, 4:6) на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.
Баутиста-Агут
У Роберто тем временем в последнее время вообще ничего не получается.
В этом сезоне испанский теннисист до сих пор выиграл лишь один матч.
На турнире в Дубае Баутиста-Агут одержал победу над Фабианом Марожаном, после чего уступил Кантену Алису.
В Индиан-Уэллс бывшая девятая ракетка мира проиграл Дамиру Джумхуру, а на «Мастерсе» в Майами уступил чеху Якубу Меньшику (4:6, 6:3, 1:6), который в итоге и стал чемпионом турнира.
В прошлом году Баутиста-Агут выиграл 10 из 17-ти матчей на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Юньчаокэтэ в этом матче можно поставить за 2.34, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: в последнее время испанцу не помогает даже его опыт. Очевидно, что в 36 уже не так легко играть против соперников, которые иногда младше на 10-15 лет. В общем, не факт, что Баутиста-Агут прервет неудачную серию.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.