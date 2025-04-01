«Коньяспор»
Турнирное положение: «Коньяспор» сражается за выживание в Суперлиге. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Коньяспор» лишь на 4 очка опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 28 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Коньяспор» сумел переиграть «Газиантеп» (1:0).
До того команда переиграла «Бешикташ» (1:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Эюпспора» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Коньяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коньяспор» победил в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда всего 34 мяча в 28 поединках Суперлиги.
В матче с «Искендеруном» команда явно будет доминировать. «Коньяспор» на голову превосходит соперника в классе.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Искендерун»
Турнирное положение: Эта команда представляет третий по рангу турецкий дивизион. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем «Искендерун» лишь на один балл оторвался от 7 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла очки. Перестрелка с «24 Эрзинджанспором» принесла паритет (3:3).
До того команда подписала мировую с «Трабзоном» (0:0). А вот поединок с «Кыркларелиспором» завершился викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Искендерун» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Искендеруну» палец в рот не клади. Команда не проиграла в 3 своих последних матчах.
При этом «Искендерун» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 28 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы дать бой полпреду Суперлиги.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда попытается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Коньяспор» победил в 2 своих последних поединках
- «Коньяспор» не пропускает 2 матча кряду
- «Искендерун» не проигрывал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 2.25АЗ Алкмаар — Валвейк: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее соперника, так что явно сразу будут активны в атаке.
«Коньяспор» не должен иметь проблем со столь скромным оппонентом, да и в Кубке Турции команда способна преуспеть.
Ставка: Победа «Коньяспора» в 1 тайме за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15