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    «Коньяспор» будет торопиться!

    Коньяспор — Искендерун. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Искендерун»
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    «Коньяспор»
    1 апреля в 1/4 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Искендерун». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Искендерун», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Коньяспор» сражается за выживание в Суперлиге. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Коньяспор» лишь на 4 очка опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 40 мячей в 28 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Коньяспор» сумел переиграть «Газиантеп» (1:0).

    До того команда переиграла «Бешикташ» (1:0). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Эюпспора» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Коньяспор» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коньяспор» победил в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда всего 34 мяча в 28 поединках Суперлиги.

    В матче с «Искендеруном» команда явно будет доминировать. «Коньяспор» на голову превосходит соперника в классе.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Искендерун»

    Турнирное положение: Эта команда представляет третий по рангу турецкий дивизион. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Искендерун» лишь на один балл оторвался от 7 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 28 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла очки. Перестрелка с «24 Эрзинджанспором» принесла паритет (3:3).

    До того команда подписала мировую с «Трабзоном» (0:0). А вот поединок с «Кыркларелиспором» завершился викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Искендерун» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Искендеруну» палец в рот не клади. Команда не проиграла в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Искендерун» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 43 мяча в 28 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы дать бой полпреду Суперлиги.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда попытается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Коньяспор» победил в 2 своих последних поединках

    • «Коньяспор» не пропускает 2 матча кряду

    • «Искендерун» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коньяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Номинальные хозяева в разы сильнее соперника, так что явно сразу будут активны в атаке.

    «Коньяспор» не должен иметь проблем со столь скромным оппонентом, да и в Кубке Турции команда способна преуспеть.

    Ставка: Победа «Коньяспора» в 1 тайме за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    Коньяспор — Искендерун: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 01.04.202520:30. «Коньяспор» будет торопиться!
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