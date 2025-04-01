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    Фучович на этот раз не пройдет даже первый круг в Бухаресте?

    Нарди — Фучович. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Бухаресте 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нарди — Фучович
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    Мартон Фучович
    Итальянец Лука Нарди сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нарди — Фучович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Нарди

    Итальянский теннисист в этом году провел уже 26 матчей — одержал 15 побед и 11 раз проиграл.

    Текущая серия поражений Нарди составляет уже четыре матча.

    В конце апреля он проиграл французу Кантену Алису в четвертьфинале «пятисотника» в Дубае, после чего уступил на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс и на «челленджере» в Финиксе, а также не прошел квалификацию в Майами.

    На турнире в Дохе Нарди проиграл во втором круге Карлосу Алькарасу (1:6, 6:4, 3:6). Но при этом испанец после матча заявил, что «во втором сете он начал играть как первая ракетка мира».

    Прогнозы на теннис

    То же самое в прошлом году говорил Джокович после поражения от Нарди в Индиан-Уэллс. Но проблема в том, что Лука демонстрирует такой теннис именно раз в год.

    Фучович

    Для Мартона эта неделя может стать определяющей в текущем сезоне.

    Дело в том, что в прошлом году венгерский теннисист стал чемпионом турнира в Бухаресте и теперь ему надо защищать 250 очков.

    Но есть факт, который четко указывает на то, что на этот раз от Фучовича не стоит ждать чего-то серьезного.

    После победы на турнире в столицу Румынии Фучович до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

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    В этом году лучшим результатом 33-летнего теннисиста пока остается победа на «челленджере» в Манаме (Бахрейн).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 2.83, победу Фучовича букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: у Мартона точно не будет проблем с мотивацией, но этого может оказаться недостаточно для победы над 21-летним итальянцем, который пусть и не стремительно, но все-таки прогрессирует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Нарди — Фучович: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 01.04.202512:00. Фучович на этот раз не пройдет даже первый круг в Бухаресте?
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