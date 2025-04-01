В четвертом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Путь к плей-офф

: Армейцы заняли 5-е место на Западе по итогам «регулярки» и вышел в 1-м раунде на минское «Динамо». После 3-х встреч ЦСКА проигрывает в серии со счетом 1:2.

Последние матчи: В минских встречах армейцы, мягко говоря, не впечатлили. ЦСКА пропустил в каждом матче по 5 шайб и не смог противостоять сопернику (2:5 и 3:5).

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При счете в серии 0:2 ЦСКА поехал в Москву и сократил отставание до минимума, победив со счетом 4:1. Армейцы разгромили своего соперника в 3-м периоде.

Не сыграют: Виталий Абрамов из-за травмы и Владислав Каменев (отстранен от команды).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: После 2-х встреч казалось, что ЦСКА находится в отчаянии и минское «Динамо» обязательно заберет и московские матчи, но все не так. Армейцы могут противостоять «зубрам».

Сейчас у ЦСКА есть возможность перевернуть ход серии в свою пользу. Если команда победить и в 4-м поединке, то все начинается сначала — в таком случае будет 2:2 в серии.

Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Иван Просветов также тащил свою команду в прошлой встрече. Если вратарь поймал кураж, то у армейцев есть реально возможность полноценно вернуться в серию.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: Минчане попали на ЦСКА, который серьезно обновился, по сравнению с прошлым сезоном, поэтому у «Динамо» есть все шансы пройти соперника в 1-м раунде.

Последние матчи: «Зубры» начали серию против ЦСКА просто великолепно. «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2 в 1-м матче, а затем обыграла во 2-м поединке со счетом 5:3.

Уже в Москве у «Динамо» начались проблемы. Команда Дмитрия Квартальнова не смогла противостоять сопернику и проиграла со счетом 1:4.

Не сыграют: Илья Усов из-за травмы.

Состояние команды: В минских матчах «Динамо» особо не сталкивалось с трудностями, команда играла на кураже при своих болельщиках, а уже в Москве начались реальные проблемы.

Было ощущение, что «Динамо» выглядело слишком блекло, а ЦСКА был решителен и настроен на то, чтобы вернуться в серию. Армейцы действовали грамотно, а «зубры» — ошибались.

Если «Динамо» сможет победить в предстоящем матче, то у них будет огромное психологическое преимущество и право на ошибку, а ЦСКА будет на грани пропасти.

Статистика для ставок

ЦСКА разгромил «Динамо» в последнем матче со счетом 4:1

За 3 встречи в плей-офф «Динамо» забросило 11 шайб

В последнем матче голкипер ЦСКА отразил 28 бросков из 29-и

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя в основное время матча.

Ставка: Ничья в основное время за 4.05.

Прогноз: У обеих команд будет запредельный настрой, можно ожидать голы с обоих сторон.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.