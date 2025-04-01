ЦСКА
Динамо Минск
ЦСКА
Путь к плей-офф: Армейцы заняли 5-е место на Западе по итогам «регулярки» и вышел в 1-м раунде на минское «Динамо». После 3-х встреч ЦСКА проигрывает в серии со счетом 1:2.
Последние матчи: В минских встречах армейцы, мягко говоря, не впечатлили. ЦСКА пропустил в каждом матче по 5 шайб и не смог противостоять сопернику (2:5 и 3:5).
ЦСКА — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
При счете в серии 0:2 ЦСКА поехал в Москву и сократил отставание до минимума, победив со счетом 4:1. Армейцы разгромили своего соперника в 3-м периоде.
Не сыграют: Виталий Абрамов из-за травмы и Владислав Каменев (отстранен от команды).
Состояние команды: После 2-х встреч казалось, что ЦСКА находится в отчаянии и минское «Динамо» обязательно заберет и московские матчи, но все не так. Армейцы могут противостоять «зубрам».
Сейчас у ЦСКА есть возможность перевернуть ход серии в свою пользу. Если команда победить и в 4-м поединке, то все начинается сначала — в таком случае будет 2:2 в серии.
Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Иван Просветов также тащил свою команду в прошлой встрече. Если вратарь поймал кураж, то у армейцев есть реально возможность полноценно вернуться в серию.
«Динамо» Минск
Путь к плей-офф: Минчане попали на ЦСКА, который серьезно обновился, по сравнению с прошлым сезоном, поэтому у «Динамо» есть все шансы пройти соперника в 1-м раунде.
Последние матчи: «Зубры» начали серию против ЦСКА просто великолепно. «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2 в 1-м матче, а затем обыграла во 2-м поединке со счетом 5:3.
Уже в Москве у «Динамо» начались проблемы. Команда Дмитрия Квартальнова не смогла противостоять сопернику и проиграла со счетом 1:4.
Не сыграют: Илья Усов из-за травмы.
Состояние команды: В минских матчах «Динамо» особо не сталкивалось с трудностями, команда играла на кураже при своих болельщиках, а уже в Москве начались реальные проблемы.
Было ощущение, что «Динамо» выглядело слишком блекло, а ЦСКА был решителен и настроен на то, чтобы вернуться в серию. Армейцы действовали грамотно, а «зубры» — ошибались.
Если «Динамо» сможет победить в предстоящем матче, то у них будет огромное психологическое преимущество и право на ошибку, а ЦСКА будет на грани пропасти.
Статистика для ставок
- ЦСКА разгромил «Динамо» в последнем матче со счетом 4:1
- За 3 встречи в плей-офф «Динамо» забросило 11 шайб
- В последнем матче голкипер ЦСКА отразил 28 бросков из 29-и
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 2.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.
- 1.80Ак Барс — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя в основное время матча.
Ставка: Ничья в основное время за 4.05.
Прогноз: У обеих команд будет запредельный настрой, можно ожидать голы с обоих сторон.
Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.