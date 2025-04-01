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    Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?

    ЦСКА — Динамо Минск: Ставка (к. 4.05) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо» Минск
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    Руслан Исхаков — нападающий ЦСКА
    В четвертом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Апреля 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    ЦСКА

    Путь к плей-офф

    : Армейцы заняли 5-е место на Западе по итогам «регулярки» и вышел в 1-м раунде на минское «Динамо». После 3-х встреч ЦСКА проигрывает в серии со счетом 1:2.

    Последние матчи: В минских встречах армейцы, мягко говоря, не впечатлили. ЦСКА пропустил в каждом матче по 5 шайб и не смог противостоять сопернику (2:5 и 3:5).

    ЦСКА — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

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    При счете в серии 0:2 ЦСКА поехал в Москву и сократил отставание до минимума, победив со счетом 4:1. Армейцы разгромили своего соперника в 3-м периоде.

    Не сыграют: Виталий Абрамов из-за травмы и Владислав Каменев (отстранен от команды).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: После 2-х встреч казалось, что ЦСКА находится в отчаянии и минское «Динамо» обязательно заберет и московские матчи, но все не так. Армейцы могут противостоять «зубрам».

    Сейчас у ЦСКА есть возможность перевернуть ход серии в свою пользу. Если команда победить и в 4-м поединке, то все начинается сначала — в таком случае будет 2:2 в серии.

    Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Иван Просветов также тащил свою команду в прошлой встрече. Если вратарь поймал кураж, то у армейцев есть реально возможность полноценно вернуться в серию.

    «Динамо» Минск

    Путь к плей-офф: Минчане попали на ЦСКА, который серьезно обновился, по сравнению с прошлым сезоном, поэтому у «Динамо» есть все шансы пройти соперника в 1-м раунде.

    Последние матчи: «Зубры» начали серию против ЦСКА просто великолепно. «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2 в 1-м матче, а затем обыграла во 2-м поединке со счетом 5:3.

    Уже в Москве у «Динамо» начались проблемы. Команда Дмитрия Квартальнова не смогла противостоять сопернику и проиграла со счетом 1:4.

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    Состояние команды: В минских матчах «Динамо» особо не сталкивалось с трудностями, команда играла на кураже при своих болельщиках, а уже в Москве начались реальные проблемы.

    Было ощущение, что «Динамо» выглядело слишком блекло, а ЦСКА был решителен и настроен на то, чтобы вернуться в серию. Армейцы действовали грамотно, а «зубры» — ошибались.

    Если «Динамо» сможет победить в предстоящем матче, то у них будет огромное психологическое преимущество и право на ошибку, а ЦСКА будет на грани пропасти.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА разгромил «Динамо» в последнем матче со счетом 4:1

    • За 3 встречи в плей-офф «Динамо» забросило 11 шайб

    • В последнем матче голкипер ЦСКА отразил 28 бросков из 29-и

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.57.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя в основное время матча.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.05.

    Прогноз: У обеих команд будет запредельный настрой, можно ожидать голы с обоих сторон.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.75.

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    ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставка за 4.05, статистика, коэффициенты матча 01.04.202519:30. Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
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