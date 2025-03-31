Котов
Павел ужасно провел предыдущие несколько месяцев, по итогам которых выпал из топ-10-.
Достаточно сказать, что в этом году российский теннисист не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.
На данный момент у Котова серия из четырех поражений в финалах квалификации. Ранее он не смог пройти отбор в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.
Кроме того, Котов не прошел ни раунда на «челленджере» в Финиксе. Правда, здесь его первым соперником был талантливый бразилец Жоао Фонсека.
Но также важно отметить, что Котов все-таки больше любит играть на грунте, чем на харде. Например, в прошлом году и в 2023-м Павел дошел в Марракеше до полуфинала.
Беллуччи
Про Маттиа все узнали в середине февраля, когда он дошел до полуфинала в Роттердаме и закрепился в топ-100.
На нидерландском «пятисотнике» итальянец одержал сенсационные победы над Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом, после чего уступил Алексу Де Минору.
Вот только с тех пор Беллуччи выиграл лишь один матч. На данном этапе он пока не может регулярно играть на высоком уровне.
Беллуччи не прошел ни раунда в Акапулько, Майами и на «челленджере» в Доминиканской Республике, а также уступил в квалификации «тысячника» в Индиан-Уэллс.
В прошлом году лучшим результатом Беллуччи на грунте стал выход в основную сетку Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на победу Котова можно поставить за 1.92, а на Беллуччи — за 1.88.
Прогноз: у Павла было достаточно времени на подготовку к грунтовой части сезона, но то же самое можно сказать и про его соперника. В общем, это один из тех случаев, когда уместно выбрать ставку без учета исхода.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.