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    Котов впервые в сезоне выиграет матч на уровне основной сетки?

    Котов — Беллуччи. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Марракеше 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Беллуччи
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 31 марта, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Беллуччи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел ужасно провел предыдущие несколько месяцев, по итогам которых выпал из топ-10-.

    Достаточно сказать, что в этом году российский теннисист не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

    На данный момент у Котова серия из четырех поражений в финалах квалификации. Ранее он не смог пройти отбор в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и Майами.

    Кроме того, Котов не прошел ни раунда на «челленджере» в Финиксе. Правда, здесь его первым соперником был талантливый бразилец Жоао Фонсека.

    Прогнозы на теннис

    Но также важно отметить, что Котов все-таки больше любит играть на грунте, чем на харде. Например, в прошлом году и в 2023-м Павел дошел в Марракеше до полуфинала.

    Беллуччи

    Про Маттиа все узнали в середине февраля, когда он дошел до полуфинала в Роттердаме и закрепился в топ-100.

    На нидерландском «пятисотнике» итальянец одержал сенсационные победы над Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом, после чего уступил Алексу Де Минору.

    Вот только с тех пор Беллуччи выиграл лишь один матч. На данном этапе он пока не может регулярно играть на высоком уровне.

    Беллуччи не прошел ни раунда в Акапулько, Майами и на «челленджере» в Доминиканской Республике, а также уступил в квалификации «тысячника» в Индиан-Уэллс.

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    В прошлом году лучшим результатом Беллуччи на грунте стал выход в основную сетку Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на победу Котова можно поставить за 1.92, а на Беллуччи — за 1.88.

    Прогноз: у Павла было достаточно времени на подготовку к грунтовой части сезона, но то же самое можно сказать и про его соперника. В общем, это один из тех случаев, когда уместно выбрать ставку без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Котов — Беллуччи: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 31.03.202513:00. Котов впервые в сезоне выиграет матч на уровне основной сетки?
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