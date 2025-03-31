«Лацио» снова потерял очки — «Торино» выгрыз ничью в Риме

На «Стадио Олимпико» всё складывалось для «Лацио» идеально: быстрые атаки, красивый гол, уверенность в своих силах. Но футбол не про сценарии, а про мгновения, которые меняют всё. Таким моментом для «Торино» стал выход на поле Гвидаса Гинейтиса — 20-летнего полузащитника, который буквально отобрал победу у хозяев.

Футбол. Италия. Серия А Лацио — Торино 1:1 Голы: 1:0 Адам Марушич (57'), 1:1 Гвидас Гинейтис (82') Лацио: Иван Проведель, Самуэль Жиго, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 73'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Лум Чауна, 89'), Маттиа Цаканьи, Педро Родригес (Фисайо Деле-Баширу, 73'), Булайе Диа (Тейянни Нослин, 66') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Кристиано Бираги, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Себастьян Валюкевич (Янн Карамо, 71'), Элиф Элмас, Никола Влашич (Антонио Санабрия, 71'), Валентин Лацаро (Marcus Pedersen, 86'), Чезаре Казадей (Гвидас Гинейтис, 71'), Самуэле Риччи, Че Адамс (Иван Илич, 86') Предупреждения: Валентин Лацаро (7'), Маттиа Цаканьи (40'), Гильермо Марипан (45 + 4'), Самуэле Риччи (57'), Себастьян Валюкевич (65'), Маттео Гюэндузи (69'), Алессио Романьоли (90 + 2')

Первые намёки на тревогу

Для «Лацио» эта игра имела особенное значение. После унизительных 0:5 от «Болоньи» команда Марко Барони жаждала реабилитации, и первый тайм действительно намекал на то, что римляне сделали выводы.

Маттиа Дзакканьи, один из самых активных на поле, первым проверил Ваню Милинковича-Савича плотным ударом — сербский голкипер сумел среагировать и перевести мяч на угловой. Вскоре кипер едва не привёз: выйдя далеко из ворот, он потерял мяч под давлением Педро. Испанец уже готовился отправить его в пустые ворота, но Ваня, проявив чудеса реакции, всё же спас «Торино» от неминуемого гола.

Лацио — Торино globallookpress.com

Гости отвечали резкими контратаками. Один из таких выпадов начался с высокого прессинга Чезаре Касадеи, отобравшего мяч у Алессио Романьоли. Его передача на Че Адамса могла стать голевой, но удар шотландца был слишком слабым, и оборона «Лацио» без труда справилась.

Магия Педро — идеальное завершение Марушича

Во втором тайме «Лацио» всё же взял своё. И если в первом забить мешали или поспешность, или фантастическая реакция Милинковича-Савича, то на 57-й минуте комбинация, начатая Педро, оказалась безупречной.

Испанец, чей опыт бесценен для этой команды, сыграл в стенку с Адамом Марушичем и одним движением избавился от опеки. Марушич воспользовался этим моментом и, не сближаясь с вратарём, положил мяч в дальний угол — 1:0. Стадион взорвался. Казалось, вот она — победа, которая вернёт римлян в гонку за Лигу чемпионов.

Марушич празднует гол globallookpress.com

Гинейтис, которого никто не ждал

Но футбол редко прощает пассивность. «Лацио» мог удваивать преимущество, когда Дзакканьи после сольного прохода пробил с убойной позиции и снова наткнулся на вытянутую ногу Милинковича-Савича. А затем Маттео Гендузи едва не снял все вопросы — его плотный удар с 20 метров прошёл в считанных сантиметрах от штанги.

Лацио — Торино globallookpress.com

И именно в этот момент «Торино» получил свой шанс. Паоло Ваноли сделал серию замен, бросив в бой свежее нападение. Одна из рокировок оказалась судьбоносной: за десять минут до конца Янн Карамо прорвался по флангу, покатил мяч в штрафную, и там рикошет превратил его в идеальную передачу на Гвидаса Гинейтиса.

19-летний литовец, которому до этого матча в Серии А принадлежала лишь роль перспективного резервиста, без раздумий пробил в касание. Иван Проведель, который до этого момента был практически без работы, не смог спасти — 1:1.

Фанаты Торино globallookpress.com

Провальная концовка и свист римских трибун

«Лацио» попытался ответить, но сил уже не хватало. Единственный шанс вырвать победу был у Тиджани Нослина, однако его удар в падении Милинкович-Савич прочитал без труда. Финальный свисток был встречен оглушительным гулом трибун и опущенными головами игроков в светло-голубых футболках.

Календарь и таблица Серии А

Третья ничья в четырёх матчах, четыре очка отставания от «Болоньи» — мечта о Лиге чемпионов для «Лацио» начинает таять. А вот «Торино» продолжает радовать своих фанатов: команда забивает в восьмом выездном матче подряд, подтверждая, что её нельзя списывать со счетов.