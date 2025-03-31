«Лацио» снова потерял очки — «Торино» выгрыз ничью в Риме

Первые намёки на тревогу
Для «Лацио» эта игра имела особенное значение. После унизительных 0:5 от «Болоньи» команда Марко Барони жаждала реабилитации, и первый тайм действительно намекал на то, что римляне сделали выводы.
Маттиа Дзакканьи, один из самых активных на поле, первым проверил Ваню Милинковича-Савича плотным ударом — сербский голкипер сумел среагировать и перевести мяч на угловой. Вскоре кипер едва не привёз: выйдя далеко из ворот, он потерял мяч под давлением Педро. Испанец уже готовился отправить его в пустые ворота, но Ваня, проявив чудеса реакции, всё же спас «Торино» от неминуемого гола.
Гости отвечали резкими контратаками. Один из таких выпадов начался с высокого прессинга Чезаре Касадеи, отобравшего мяч у Алессио Романьоли. Его передача на Че Адамса могла стать голевой, но удар шотландца был слишком слабым, и оборона «Лацио» без труда справилась.
Магия Педро — идеальное завершение Марушича
Во втором тайме «Лацио» всё же взял своё. И если в первом забить мешали или поспешность, или фантастическая реакция Милинковича-Савича, то на 57-й минуте комбинация, начатая Педро, оказалась безупречной.
Испанец, чей опыт бесценен для этой команды, сыграл в стенку с Адамом Марушичем и одним движением избавился от опеки. Марушич воспользовался этим моментом и, не сближаясь с вратарём, положил мяч в дальний угол — 1:0. Стадион взорвался. Казалось, вот она — победа, которая вернёт римлян в гонку за Лигу чемпионов.
Гинейтис, которого никто не ждал
Но футбол редко прощает пассивность. «Лацио» мог удваивать преимущество, когда Дзакканьи после сольного прохода пробил с убойной позиции и снова наткнулся на вытянутую ногу Милинковича-Савича. А затем Маттео Гендузи едва не снял все вопросы — его плотный удар с 20 метров прошёл в считанных сантиметрах от штанги.
И именно в этот момент «Торино» получил свой шанс. Паоло Ваноли сделал серию замен, бросив в бой свежее нападение. Одна из рокировок оказалась судьбоносной: за десять минут до конца Янн Карамо прорвался по флангу, покатил мяч в штрафную, и там рикошет превратил его в идеальную передачу на Гвидаса Гинейтиса.
19-летний литовец, которому до этого матча в Серии А принадлежала лишь роль перспективного резервиста, без раздумий пробил в касание. Иван Проведель, который до этого момента был практически без работы, не смог спасти — 1:1.
Провальная концовка и свист римских трибун
«Лацио» попытался ответить, но сил уже не хватало. Единственный шанс вырвать победу был у Тиджани Нослина, однако его удар в падении Милинкович-Савич прочитал без труда. Финальный свисток был встречен оглушительным гулом трибун и опущенными головами игроков в светло-голубых футболках.
Третья ничья в четырёх матчах, четыре очка отставания от «Болоньи» — мечта о Лиге чемпионов для «Лацио» начинает таять. А вот «Торино» продолжает радовать своих фанатов: команда забивает в восьмом выездном матче подряд, подтверждая, что её нельзя списывать со счетов.