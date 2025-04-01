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    Ак Барс — Автомобилист. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 1 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист» вышел вперед в серии
    В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-сАрене» 1 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Апреля 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
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    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 5-й строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками на счету. От клубов первой тройки канадцы отстали на 3 турнирных балла.

    Последние матчи: На финише регулярки «Ак Барс»добился сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0, а также одержал верх над «Сибирью» — 3:2 ОТ. Серию плей-офф коллектив начал с уверенной победы над «Автомобилистом» — 4:1.

    Ак Барс — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

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    Во 2-м матче на катке «УГМК-Арены» команда Анвара Гатиятулина сыграла менее успешно, хотя продемонстрировала неплохую результативность — 3:4. В игре при домашних трибунах казанцы провели на льду более 92 минут и потерпели неудачу во 2-м овертайме — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

    Состояние команды: Получив ранее преимущество, «Ак Барсу» не удалось удвоить успех на территории «Автомобилиста» или зацепиться за результат на домашней площадке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На фоне плотной борьбы команда Анвара Гатиятулина показывает хорошую реализацию и способность держать инициативу. Вместе с тем оборонительное содержание казанцев оставляет желать лучшего.

    В собственной зоне «Ак Барс» временами допускает ошибки, хотя в целом выглядит собранным в позиционной игре и остается нацеленным на результат вне зависимости от текущей ситуации.

    «Автомобилист»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона екатеринбуржцы заработали 89 очков, с которыми обосновались на 4-м месте в таблице Восточной конференции. От зоны топ-3 команда отстала на 1 турнирный балл.

    Последние матчи: В заключительных встречах регулярки «Автомобилист» взял верх над СКА — 3:2 Б и «Металлургом» Мг — 3:2, однако в дебютной игре в рамках плей-офф допустил крупную неудачу в соперничестве с «Ак Барсом» — 1:4.

    Со второй попытки команда Николая Заварухина успешно разобралась с оппонентами и восстановила равенство в серии — 4:3. Первый выезд в границах текущего раунда обернулся для екатеринбуржцев изнурительным успехом благодаря шайбе Максима Осипова во 2-м овертайме — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Кертис Волк.

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    • Состояние команды: После неудачного старта «Автомобилист» сделал правильные выводы и сумел подстроиться под текущие условия борьбы, добившись локального превосходства.

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    В 2-х предыдущих встречах с «Ак Барсом» уральцы продемонстрировали сильную игру в переходных фазах и неплохо распорядились численным преимуществом. Вместе с тем команда Николая Заварухина по-прежнему допускает ошибки оборонительного характера.

    С точки зрения атакующего содержания «Автомобилист» моментами сталкивается с нехваткой вариативности, что подрывает общую тактическую гибкость екатеринбуржцев в чужой зоне.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» одержал 4 победы в 5 последних матчах

    • Ни в одной гостевой игре из 4-х предыдущих «Автомобилист» не забивал больше 2 голов

    • «Автомобилист» добился 4-х побед в 6 последних матчах на территории «Ак Барса»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 3.29.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Уральский коллектив нашел правильный подход к своему сопернику и имеет неплохие шансы довести преимущество в серии до максимально комфортного перед очередной домашней встречей.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.80.

    Прогноз: После изнурительной 3-й игры команда Николая Заварухина попытается зацепиться за результат за счет характерного прагматизма, минимизировав атакующие возможности «Ак Барса».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2.5 за 1.98.

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    Ак Барс — Автомобилист: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 01.04.202519:00. Екатеринбуржцы зацепятся за результат в Казани?
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