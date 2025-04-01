В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-сАрене» 1 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 5-й строчке в таблице Восточной конференции с 87 очками на счету. От клубов первой тройки канадцы отстали на 3 турнирных балла.

Последние матчи: На финише регулярки «Ак Барс»добился сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0, а также одержал верх над «Сибирью» — 3:2 ОТ. Серию плей-офф коллектив начал с уверенной победы над «Автомобилистом» — 4:1.

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Во 2-м матче на катке «УГМК-Арены» команда Анвара Гатиятулина сыграла менее успешно, хотя продемонстрировала неплохую результативность — 3:4. В игре при домашних трибунах казанцы провели на льду более 92 минут и потерпели неудачу во 2-м овертайме — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: Получив ранее преимущество, «Ак Барсу» не удалось удвоить успех на территории «Автомобилиста» или зацепиться за результат на домашней площадке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На фоне плотной борьбы команда Анвара Гатиятулина показывает хорошую реализацию и способность держать инициативу. Вместе с тем оборонительное содержание казанцев оставляет желать лучшего.

В собственной зоне «Ак Барс» временами допускает ошибки, хотя в целом выглядит собранным в позиционной игре и остается нацеленным на результат вне зависимости от текущей ситуации.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона екатеринбуржцы заработали 89 очков, с которыми обосновались на 4-м месте в таблице Восточной конференции. От зоны топ-3 команда отстала на 1 турнирный балл.

Последние матчи: В заключительных встречах регулярки «Автомобилист» взял верх над СКА — 3:2 Б и «Металлургом» Мг — 3:2, однако в дебютной игре в рамках плей-офф допустил крупную неудачу в соперничестве с «Ак Барсом» — 1:4.

Со второй попытки команда Николая Заварухина успешно разобралась с оппонентами и восстановила равенство в серии — 4:3. Первый выезд в границах текущего раунда обернулся для екатеринбуржцев изнурительным успехом благодаря шайбе Максима Осипова во 2-м овертайме — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Кертис Волк.

Состояние команды: После неудачного старта «Автомобилист» сделал правильные выводы и сумел подстроиться под текущие условия борьбы, добившись локального превосходства.

В 2-х предыдущих встречах с «Ак Барсом» уральцы продемонстрировали сильную игру в переходных фазах и неплохо распорядились численным преимуществом. Вместе с тем команда Николая Заварухина по-прежнему допускает ошибки оборонительного характера.

С точки зрения атакующего содержания «Автомобилист» моментами сталкивается с нехваткой вариативности, что подрывает общую тактическую гибкость екатеринбуржцев в чужой зоне.

Статистика для ставок

«Автомобилист» одержал 4 победы в 5 последних матчах

Ни в одной гостевой игре из 4-х предыдущих «Автомобилист» не забивал больше 2 голов

«Автомобилист» добился 4-х побед в 6 последних матчах на территории «Ак Барса»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.00, а победа «Автомобилиста» — в 3.29.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Уральский коллектив нашел правильный подход к своему сопернику и имеет неплохие шансы довести преимущество в серии до максимально комфортного перед очередной домашней встречей.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.80.

Прогноз: После изнурительной 3-й игры команда Николая Заварухина попытается зацепиться за результат за счет характерного прагматизма, минимизировав атакующие возможности «Ак Барса».

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2.5 за 1.98.