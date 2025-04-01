В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Металлург» Мг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного чемпионата «Авангард» заработал 87 очков, с которыми разместился на 6-й строчке в таблице Восточной конференции, уступив 5-е место «Ак Барсу» ввиду дополнительных показателей.

Последние матчи: В заключительных матчах регулярки «Авангард» добился побед над «Витязем» — 3:2 ОТ и «Куньлунем» — 5:1, а серию плей-офф начал с эффективного успеха на территории «Металлурга» Мг — 4:1.

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За разгромом в дебютном матче команду Ги Буше ждала более упорная встреча, в которой гости также преуспели — 3:2 ОТ. В первой в рамках Кубка Гагарина игре при родных трибунах омичи одержали еще одну победу в овертайме — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: Для «Авангарда» текущая серия складывается идеально. При плотной борьбе омичи демонстрируют хорошую тактическую игру, приближаясь к выходу в следующей раунд.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Высокий уровень системной организации во многом стал причиной нынешнего успеха команды Ги Буше, которая накануне вновь показала способность действовать по ситуации.

Если в первой встрече «Авангард» сделал ставку на агрессию, то в недавних матчах сосредоточился на терпении и характере. За счет грамотного распределения нагрузки омичи получили столь явное преимущество.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Магнитка» по итогам регулярного сезона закрепилась на 3-й строчке в таблице Восточной конференции. С 90 очками на счету, команда отстала от «Трактора», занявшего позицию лидера, на 6 турнирных баллов.

Последние матчи: На флажке регулярки «Металлург» Мг потерпел поражение в дерби с «Автомобилистом» — 2:3, прервав таким образом серию из 4-х побед. Вместе с тем на старте плей-офф южноуральцы устроились на 1:4 от «Авангарда» — 1:4.

Еще в одной домашней встрече команда Андрея Разина оказала более серьезное сопротивление, но все равно потерпела неудачу — 2:3 ОТ. Практически при таком же сценарии «Магнитка» уступила в гостевой игре — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Владислав Еременко.

Состояние команды: В статусе действующего чемпиона, «Металлург» Мг вошел в новый плей-офф этап совершенно в другом состоянии. Ввиду комплексных уязвимостей команда близка к раннему вылету.

Неуверенный старт, слабая игра в формате «4-на-5» и ряд позиционных ошибок привели к тяжелой ситуации, хотя в 2-х последних встречах комплексных проблем было меньше. В отдельных ситуациях «Металлургу» Мг просто не хватило динамики.

В Омске коллектив Андрея Разина выглядел более собранным с точки зрения позиционной модели и выдал несколько уверенных отрезков, однако на общий исход соперничества это не повлияло.

Статистика для ставок

В 4-х последних очных матчах победа досталась «Авангарду»

Только в одной личной встрече из 4-х последних «Металлург» забивал больше гола

«Авангард» никому не проигрывает на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 3.88, а победа «Металлурга» Мг — в 3.94.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

Прогноз: В отчаянном положении «Магнитка» всеми силами будет цепляться за результат, но хорошо подготовленный к давлению «Авангард» едва ли намерен затягивать это противостояние.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.90.

Прогноз: Вратарь омичей Никита Серебряков и в целом защитные бригады ранее успешно справлялись с атакующими вызовами «Металлурга».

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2 за 2.30.