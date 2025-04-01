1 апреля в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Иттихад» на 4 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Риядом» принесла три очка (2:1).

До того команда не сумела обыграть «Аль-Кадисию» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Аль-Ахдудом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 59 мячей в 25 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Шабабом» для команды традиционно складываются весьма непросо. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил и уступил по 2 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены побороться за Кубок Короля.

«Аль-Шабаб»

Турнирное положение: «Аль-Шабаб» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Шабаб» на 8 зачетных баллов отстает от первой тройки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она разгромила «Аль-Орубу» (6:0).

До того команда дала знатный бой «Аль-Насру» (2:2). А вот поединок с «Дамаком» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Шабаб» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Шабаб» ныне выглядит весьма выгодно. Команда в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч.

При этом «Аль-Шабаб» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Аль-Шабаб» не проигрывает 5 матчей кряду

«Аль-Иттихад» не проигрывает 2 месяца

«Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 2.94, а победа оппонента — в скромные 3.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

«Аль-Иттихад» мотивирован побороться за Кубок Короля, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.59