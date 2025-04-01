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    Команда Бензема пройдет в полуфинал Кубка Короля

    Аль-Иттихад — Аль-Шабаб. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок Короля, 1 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб»
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    Карим Бензема
    1 апреля в 1/2 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. На данный момент она занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Иттихад» на 4 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча в 25 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Аль-Риядом» принесла три очка (2:1).

    До того команда не сумела обыграть «Аль-Кадисию» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла справиться с «Аль-Ахдудом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Иттихад» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» довольно результативно атакует. Команда настреляла 59 мячей в 25 поединках аравийского чемпионата.

    Матчи с «Аль-Шабабом» для команды традиционно складываются весьма непросо. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттихад» победил и уступил по 2 раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Карим Бензема и компания намерены побороться за Кубок Короля.

    «Аль-Шабаб»

    Турнирное положение: «Аль-Шабаб» ходит в середняках лиги. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Шабаб» на 8 зачетных баллов отстает от первой тройки. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она разгромила «Аль-Орубу» (6:0).

    До того команда дала знатный бой «Аль-Насру» (2:2). А вот поединок с «Дамаком» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Шабаб» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Шабаб» ныне выглядит весьма выгодно. Команда в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч.

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    При этом «Аль-Шабаб» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Да и в нынешней диспозиции команда не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и оппонент в последнее время несколько забуксовал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Шабаб» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Аль-Иттихад» не проигрывает 2 месяца

    • «Аль-Иттихад» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 2.94, а победа оппонента — в скромные 3.46.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, да и Бензема наверняка продолжит забивать.

    «Аль-Иттихад» мотивирован побороться за Кубок Короля, и наверняка максимально активно понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.59

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    Аль-Иттихад — Аль-Шабаб: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 01.04.202521:00. Команда Бензема пройдет в полуфинал Кубка Короля
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