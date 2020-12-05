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    «Шахтер» без проблем разберется с «Минаем»

    «Шахтер» — «Минай». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч УПЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Минай»
    Игроки «Шахтера»
    5 декабря донецкий «Шахтер» сыграет с «Минаем» в матче 12 тура украинской Премьер-лиги. Встреча пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский». Начало поединка в 18:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Минай».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Минай Минай
  • Минай
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.10
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
    •

    «Шахтер»

    «Шахтер» радует своими выступлениями в последнее время. В прошлом матче команда Каштру выиграла у мадридского «Реала» со счетом 2:0. Это была третья победа команды в пяти матчах.

    «Горняки» еще и киевское «Динамо» разгромили со счетом 3:0, а также обыграли «Днепр-1» с минимальным результатом. Если говорить о поражении, то «оранжево-черные» проиграли «Боруссии» М 0:4. Кроме этого была ничья с «Александрией» (1:1).

    В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает второе место с 23 очками. Отрыв от киевлян составляет всего 3 пункта. Стоит отметить, что хозяева являются единственной командой турнира, у которой пока что нет ни единого поражения.

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    Донецкий коллектив не проигрывает в УПЛ с 15 марта. Так что серия вполне себе серьезная.

    «Минай»

    Гости занимают 11 место в таблице УПЛ, имея на счету 9 очков благодаря двум победам и трем ничьим. В десяти турах у клуба 5 поражений.

    «Минай» выиграл только один матч из пяти, одолев «Днепр-1» 3:2. Однако команда проиграла «Заре» 0:3 и «Десне» 0:1. В последнем поединке коллектив вылетел из Кубка Украины, получив три мяча от «Александрии».

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    • «Минай» ни разу не побеждал на выезде в этом сезоне. В рамках гостевой статистики у команды из четырех встреч без побед. При этом закарпатский клуб имеет всего 3 забитых гола на выезде, что вряд ли может напугать хозяев.

    Прогноз и ставка

    Победу «Шахтера» букмекеры дают за 1.13, тогда как на победу «Миная» они предлагают 23.0. Ничья оценивается коэффициентом 8.10.

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    «Шахтер» имеет длительную серию без поражений в матчах УПЛ и вряд ли гости способны ее прервать.

    В среднем в прошлых трех матчах «Минай» пропускал больше двух голов. Мы ждем от «Шахтера» ИТ больше 2.5 за 1.72. 0

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    «Шахтер» — «Минай». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч УПЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Минай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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