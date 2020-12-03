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    Удержится ли «Маккаби» на втором месте в группе?

    «Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив
    «Карабах» занимает последнее место в группе
    В рамках 5-го тура Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив дома примет «Маккаби». Команды встретятся 3 декабря в Стамбуле на стадионе «Фатих Терим». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив.

    «Карабах»

    Хозяева еще не смогли набрать очки на групповой стадии. При этом коллектив пропустил девять голов за эти четыре тура.

    В первом туре «Карабах» проиграл «Маккаби» с минимальным результатом, а после этого потерпел поражение от «Вильярреала» со счетом 1:3.

    В третьем туре коллектив потерпел гостевое поражение от «Сивасспора» (0:2), а затем снова уступил турецкому клубу со счетом 2:3.

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    В чемпионате Азербайджана коллектив лидирует в таблице, опережая по дополнительным показателям «Зиру», которая также набрала 19 очков.

    «Маккаби» Тель-Авив

    В стартовом туре группового раунда Лиги Европы «Маккаби» добыл три очка. В этой игре он с минимальным счет переиграл «Карабах» (1:0).

    Во втором поединке данной стадии турнира израильский клуб снова победил. В гостевой встрече против «Сивасспора» он взял верх с результатом 2:1.

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    • В третьем матче данной стадии турнира команда потерпела разгром со счетом 0:4 от «Вильярреала» на выезде, после чего разошелся миром с ним же — 1:1.

    Теперь клуб занимает второе место с отрывом в один балл от «Сивасспора», который идет на третьей строчке. В чемпионате Израиля он только шестой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Маккаби» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50. 0

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    «Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Карабах» — «Маккаби» Тель-Авив. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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