«Гент» — «Слован». Прогноз (к. 2.01) и ставки на Лигу Европы 3 декабря 2020 года

Бельгийский «Гент» встретится на своем поле с чешским «Слованом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 3 декабря в Генте, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Гент» — «Слован».

«Гент»

Результаты «Гента» в текущем сезоне — одно сплошное разочарование. Команда проваливает один матч за другим во всех турнирах.

В Лиге Европы «Гент» до сих пор не набрал ни одного очка. После четырех поражений кряду вице-чемпион прошлого чемпионата Бельгии окончательно потерял шансы на выход из группы.

«Гент» дважды проиграл сербской «Црвене Звезде», а также уступил в гостевом матче «Словану» и в домашней встрече с «Хоффенхаймом». Общий счет — 2:9. Полнейшая капитуляция.

Календарь и таблица Лиги Европы

Ближайший матч пропустят сразу несколько ключевых игроков «Гента», включая украинского форварда Романа Яремчука.

«Слован»

Тем временем «Слован» тоже почти ничего не показал, но благодаря как раз единственной победе над «Гентом» в матче первого тура чехи до сих пор сохраняют шансы на выход из группы.

После удачного матча с бельгийцами «Слован» ожидаемо проиграл в Белграде «Црвене Звезде» и потерпел два поражения от «Хоффенхайма». В трех предыдущих матчах клуб из Либереца пропустил 12 мячей.

«Слован» в пяти последних матчах потерпел четыре поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гент» за 1.66, на ничью за 4.40, а на победу «Слована» — за 5.05.

Обе команды абсолютно не впечатляют, поэтому нет никакого смысла рассуждать, у кого здесь больше шансов на победу. Очевидно, что и «Гент», и «Слован» хотят как можно скорее избавиться от Лиги Европы и полностью переключиться на внутренние дела.

Поэтому оптимальной будет ставка на голы — например, на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.01. Терять уже нечего, можно спокойно играть в свое удовольствие.

Голы в обоих таймах за 1.58 — еще один хороший вариант на этот, почти товарищеский матч. 0