«Ювентус» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбольную Лигу чемпионов 2 декабря 2020 года

В среду, 2 декабря, «Ювентус» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет в Турине, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Динамо» Киев.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице группы G, имея на своем счету 9 очков.

«Старая синьора» один раз обыграла киевское «Динамо» (2:0), дважды — «Ференцварош» (4:1 и 2:1), а также уступила «Барселоне» (0:2).

В итальянской Серии А туринская команда идет четвертой после девяти сыгранных туров с 17 баллами.

На минувших выходных подопечные Андреа Пирло в гостях разошлись миром с «Беневенто» (1:1).

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После травм у «Ювентуса» восстанавливаются Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Мерих Демираль.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» расположилось на третьей позиции в турнирной таблице группы G с 1 набранным очком.

Команда Мирчи Луческу дважды проиграла «Барселоне» (1:2 и 0:4), один раз — «Ювентусу» (0:2), а также сыграла вничью с «Ференцварошем» (2:2).

А вот в чемпионате Украины «Динамо» лидирует, набрав 26 очков в 11 сыгранных турах.

Перед вылетом в Турин «сине-белые» успели на своем поле одержать победу над «Ворсклой» (2:0).

На карантине у «Динамо» находятся Сергей Сидорчук, Жерсон Родригеш, Миккель Дуэлунд и Артем Шабанов. Среди травмированных значатся Никита Бурда, Владимир Костевич, Назарий Русин, Александр Тымчик, Александр Андриевский и Руслан Нещерет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.26, победа «Динамо» — 13.50, ничья — 5.90.

«Старая синьора» уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, но у нее есть шансы побороться за первое место, поэтому вряд ли она готова отдать киевлянам очки.

Кроме того, у «Динамо» сейчас огромные кадровые проблемы. Многие футболисты переболели коронавирусом и до сих пор не набрали оптимальную форму. Хватает и тех, кто залечивает травмы.

Раз уж «Динамо» в Киеве не зацепилось за очки, то в нынешнем ухудшенном состоянии оно тоже не способно бороться даже за ничью. Наш прогноз и ставка — «победа "Ювентуса" с форой -1,5» за 1.90.

Альтернативный вариант — «Тайм-матч: П1П1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82. 0