ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 ноября Раздевалка сборной России после матча с ТурциейДальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 18:16
    • Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 22:02
    • СКА в овертайме обыграл «Салават Юлаев»
  • 21:47
    • ЦСКА обыграл «Локомотив», одержав третью победу подряд
  • 21:22
    • Дубль Бурмистрова помог «Ак Барсу» обыграть «Автомобилист»
  • 21:12
    • В матче Сербии и России заменена судейская бригада
  • 20:52
    • EA внедрила в FIFA родительский контроль
  • 19:01
    • Джокович стартовал на Итоговом турнире АТР с победы над Шварцманом
    Все новости спорта

    Поднимется ли в классе Гибралтар?

    Гибралтар — Лихтенштейн. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Гиблартара Прогнозы на Сборная Лихтенштейна Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Гибралтар — Лихтенштейн
    Гибралтар лидирует в своей группе Лиги наций
    Во вторник, 17 ноября, сборная Гибралтара на своем поле примет команду Лихтенштейна в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы D2, которая пройдет в Гибралтаре, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Гибралтар — Лихтенштейн.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 17 Ноября 2020 года
    Гибралтар
  • Лига наций УЕФА. D2
    •  Гибралтар 22:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    Гибралтар

    Национальная команда Гибралтара на три очка опережает соперника. За три тура Лиги наций она сумела заработать семь очков, благодаря чему лидирует в группе 2 за тур до завершения стадии.

    В дебютном поединке 2020 года сборная встретилась с Сан-Марино. В ходе первого тура Лиги наций эта команда на своем поле переиграла бело-голубых (1:0).

    В начале октября подопечные Хулио Рибаса провели контрольную встречу в гостях с Мальтой, которой уступил (0:2). Во втором туре Лиги наций Гибралтар одержала верх над Лихтенштейном (1:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В третьем туре коллектив разошелся миром с Сан-Марино (0:0) в гостях. Также в ноябрьском товарищеском матче турнира команда крупно проиграла Болгарии (0:3).

    Лихтенштейн

    После трех проведенных матчей в этом розыгрыше Лиги наций в активе сборной Лихтенштейна четыре очка, добытые как раз в гостевом поединках против Сан-Марино (2:0 и 0:0).

    Еще один матч турнира команда из княжества проиграла, потерпев домашнее фиаско от национальной команды Гибралтара со счетом 0:1. Тем самым она занимает вторую строчку.

  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
  • Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Турции в Лиге Наций
  • Сегодня

    • В октябре «сине-красные» провели товарищескую игру с Люксембургом на выезде, которую смогли неожиданно выиграть — 2:1.

    В этом месяцев коллектив также провел еще один контрольный поединок, потерпев разгром на выезде от Мальты (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 2,87.

    Наши прогноз и ставка — Гибралтар победит, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Надаль — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Мальта — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Люксембург — Азербайджан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Ансу Фати
  • Роналду, Киммих, Фати. Все больше футболистов получают травмы, и это не случайность
    • 15:01 10/11/2020     Давид Алаба
  • Трансферный дайджест. 3-9 ноября
    • 00:58 10/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Гибралтар — Лихтенштейн. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Гибралтар — Лихтенштейн. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры