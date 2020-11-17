Гибралтар — Лихтенштейн. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года

Гибралтар
Национальная команда Гибралтара на три очка опережает соперника. За три тура Лиги наций она сумела заработать семь очков, благодаря чему лидирует в группе 2 за тур до завершения стадии.
В дебютном поединке 2020 года сборная встретилась с Сан-Марино. В ходе первого тура Лиги наций эта команда на своем поле переиграла бело-голубых (1:0).
В начале октября подопечные Хулио Рибаса провели контрольную встречу в гостях с Мальтой, которой уступил (0:2). Во втором туре Лиги наций Гибралтар одержала верх над Лихтенштейном (1:0).
В третьем туре коллектив разошелся миром с Сан-Марино (0:0) в гостях. Также в ноябрьском товарищеском матче турнира команда крупно проиграла Болгарии (0:3).
Лихтенштейн
После трех проведенных матчей в этом розыгрыше Лиги наций в активе сборной Лихтенштейна четыре очка, добытые как раз в гостевом поединках против Сан-Марино (2:0 и 0:0).
Еще один матч турнира команда из княжества проиграла, потерпев домашнее фиаско от национальной команды Гибралтара со счетом 0:1. Тем самым она занимает вторую строчку.
В октябре «сине-красные» провели товарищескую игру с Люксембургом на выезде, которую смогли неожиданно выиграть — 2:1.
В этом месяцев коллектив также провел еще один контрольный поединок, потерпев разгром на выезде от Мальты (0:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.
Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 2,87.
Наши прогноз и ставка — Гибралтар победит, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50. 0