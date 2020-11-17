Гибралтар — Лихтенштейн. Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года

Во вторник, 17 ноября, сборная Гибралтара на своем поле примет команду Лихтенштейна в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы D2, которая пройдет в Гибралтаре, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Гибралтар — Лихтенштейн.

Гибралтар

Национальная команда Гибралтара на три очка опережает соперника. За три тура Лиги наций она сумела заработать семь очков, благодаря чему лидирует в группе 2 за тур до завершения стадии.

В дебютном поединке 2020 года сборная встретилась с Сан-Марино. В ходе первого тура Лиги наций эта команда на своем поле переиграла бело-голубых (1:0).

В начале октября подопечные Хулио Рибаса провели контрольную встречу в гостях с Мальтой, которой уступил (0:2). Во втором туре Лиги наций Гибралтар одержала верх над Лихтенштейном (1:0).

Все прогнозы на Лигу наций

В третьем туре коллектив разошелся миром с Сан-Марино (0:0) в гостях. Также в ноябрьском товарищеском матче турнира команда крупно проиграла Болгарии (0:3).

Лихтенштейн

После трех проведенных матчей в этом розыгрыше Лиги наций в активе сборной Лихтенштейна четыре очка, добытые как раз в гостевом поединках против Сан-Марино (2:0 и 0:0).

Еще один матч турнира команда из княжества проиграла, потерпев домашнее фиаско от национальной команды Гибралтара со счетом 0:1. Тем самым она занимает вторую строчку.

В октябре «сине-красные» провели товарищескую игру с Люксембургом на выезде, которую смогли неожиданно выиграть — 2:1.

В этом месяцев коллектив также провел еще один контрольный поединок, потерпев разгром на выезде от Мальты (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

Успех гостей оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 2,87.

Наши прогноз и ставка — Гибралтар победит, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50. 0