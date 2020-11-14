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    Удержит ли Бразилия лидерство в отборе на ЧМ-2022?

    Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Венесуэла
    Бразилия лидирует в южноамериканском отборе
    Сборная Бразилии встретится на своем поле с Венесуэлой в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра пройдет в Сан-Паулу, начало — в 04:30 мск. Прогноз на Бразилия — Венесуэла.

    Бразилия

    В стартовом матче южноамериканской квалификации на ЧМ-2022 сборная Бразилии разгромила на своем поле Боливию (5:0). После этого команда победила на выезде Перу (4:2) и теперь лидирует в отборе.

    После того как в финале Кубка Америки-2019 «пентакампеоны» обыграли команду Перу со счетом 3:1, они не могли выиграть пять поединков кряду до товарищеской встречи с Южной Кореей 19 ноября прошлого года. В ней команда выиграла 3:0.

    Начался этот период с мирового результата с Колумбией (2:2), затем они уступили перуанцам (0:1), после чего дважды сыграли вничью по 1:1 с Сенегалом и Нигерией.

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    Затем бразильцы были положены на лопатки сборной Аргентины, проиграв своим соседям 0:1 благодаря голу Месси. При этом «селесао» не смогли реализовать 11-метровый.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы провально стартовала в квалификации на чемпионат мира 2022 года. В обоих поединках она потерпела поражения.

    В стартовом туре команда проиграла Колумбии на выезде со счетом 0:3. После этого на своем поле она проиграла в домашних стенах Парагваю 0:1.

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    • Теперь по итогам двух туров сборная занимает девятое из 10-ти позиций без очков в активе. Последняя Боливия уступает по разнице мячей.

    До того венесуэльцы одержали три победы кряду в товарищеских встречах. В них им удалось обыграть Боливию (4:1), Тринидад и Тобаго (2:0) и Японию (4:1).

    Прогноз и матч

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — Бразилия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0

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    Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022. Прогноз на Бразилия — Венесуэла. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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