Бразилия — Венесуэла. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022

Сборная Бразилии встретится на своем поле с Венесуэлой в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Игра пройдет в Сан-Паулу, начало — в 04:30 мск. Прогноз на Бразилия — Венесуэла.

Бразилия

В стартовом матче южноамериканской квалификации на ЧМ-2022 сборная Бразилии разгромила на своем поле Боливию (5:0). После этого команда победила на выезде Перу (4:2) и теперь лидирует в отборе.

После того как в финале Кубка Америки-2019 «пентакампеоны» обыграли команду Перу со счетом 3:1, они не могли выиграть пять поединков кряду до товарищеской встречи с Южной Кореей 19 ноября прошлого года. В ней команда выиграла 3:0.

Начался этот период с мирового результата с Колумбией (2:2), затем они уступили перуанцам (0:1), после чего дважды сыграли вничью по 1:1 с Сенегалом и Нигерией.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Затем бразильцы были положены на лопатки сборной Аргентины, проиграв своим соседям 0:1 благодаря голу Месси. При этом «селесао» не смогли реализовать 11-метровый.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы провально стартовала в квалификации на чемпионат мира 2022 года. В обоих поединках она потерпела поражения.

В стартовом туре команда проиграла Колумбии на выезде со счетом 0:3. После этого на своем поле она проиграла в домашних стенах Парагваю 0:1.

Теперь по итогам двух туров сборная занимает девятое из 10-ти позиций без очков в активе. Последняя Боливия уступает по разнице мячей.

До того венесуэльцы одержали три победы кряду в товарищеских встречах. В них им удалось обыграть Боливию (4:1), Тринидад и Тобаго (2:0) и Японию (4:1).

Прогноз и матч

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья в 6,50.

Наши прогноз и ставка — Бразилия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0