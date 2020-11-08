ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство «Саутгемтон»АПЛ. «Саутгемтон» вышел в лидеры, «МЮ» победил в гостях у «Эвертона» «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», «Валенсия» в гостях у «Реала»
  • 22:33
    • «Бавария» единолично возглавила таблицу Бундеслиги
  • 01:04
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Ренн»
  • 00:49
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на первое место
  • 23:34
    • Ансу Фати получил разрыв мениска в матче с «Бетисом»
  • 22:25
    • «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
  • 20:12
    • Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Бетис»
  • 17:26
    • Дубль Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ливерпуль» взять реванш у «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.64) и ставки на чемпионат Англии 8 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
    Победная серия «Ливерпуля» составляет пять матчей
    «Манчестер Сити» встретится на «Этихаде» с «Ливерпулем» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч состоится 8 ноября в Манчестере, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 19:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.02
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити»

    Впервые при Хосепе Гвардиоле «Манчестер Сити» тяжело входит в новый сезон. На данный момент «гаражане» занимают в турнирной таблице десятое место.

    Говорить о каком-то провале или кризисе еще рано, но сейчас «Сити» сложно назвать главным претендентом на титул, как это было в предыдущие несколько сезонов.

    «Сити» провел пока только шесть матчей, в которых одержал три победы. В двух случаях — всего лишь со счетом 1:0. Надо признать, что атаки «Манчестер Сити» сейчас уже не так пугают соперников, как раньше. Изобретательности и бодрости стало явно меньше.

  • Переломный момент для «Сити»? Команда Гвардиолы легко разобралась с «Марселем»
  • Обзор СМИ после уверенной выездной победы «Манчестер Сити»
  • 28/10/2020

    • Гвардиоле, наверное, и сейчас не дают покоя крупное поражение от «Лестера» (2:5) и ничьи с «Лидсом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). Для многих «Сити» стал чересчур предсказуемым, при этом команда заметно чаще ошибается в защите.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль» за последние пару месяцев прошел серьезную проверку на прочность. Сначала были странные результаты и невнятная игра, в какой-то момент шокировавшая всю футбольную Европу.

  • Еще прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз на тоталы

    • «Ливерпулю» еще долго будут вспоминать унизительное поражение от «Астон Виллы» (2:7). Но с другой стороны, после этой игры Юрген Клопп понял, что команде надо вспомнить о футболе, благодаря которому она и вернула себе статус топ-клуба. Вальяжности в игре «Ливерпуля» больше не наблюдается.

    После победы над «Вест Хэмом» на прошлой неделе «Ливерпуль» вышел на первое место. Отрыв от конкурентов пока что минимальный, но с такой игрой, как в последних матчах, у команды Клоппа есть все шансы увеличить преимущество.

  • Жота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте»
  • «Ливерпуль» сделал серьезную заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 04/11/2020

    • Важно также отметить, что «Ливерпуль» отлично справляется, несмотря на серьезные кадровые проблемы. Клопп в недавних матчах не мог рассчитывать не только на ван Дейка, но и на Фабиньо и Матипа.

    Поэтому в центре обороны пришлось задействовать молодого и совсем неопытного Натаниэля Филлипса. И парень не растерялся, что стало большой неожиданностью даже для Клоппа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, безусловно, считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Это вообще фишка такая в последние годы везде и всегда называть «Сити» главным претендентом на победу абсолютно во всех матчах и турнирах.

    Почему так происходит — без понятия. Возможно, это как-то связано с Гвардиолой, но, кажется, уже все поняли, что магия Пепа больше не работает. Если сравнивать с прошлым сезоном, лучше «Сити» точно не стал.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    «Ливерпуль» среди недели разнес «Аталанту», выиграв в Бергамо со счетом 5:0. Это был тот самый «Ливерпуль», которым восхищались в прошлом сезоне. Вышли, уничтожили — и поехали домой.

    «Сити», конечно, пятерку не получит, но у «Ливерпуля» есть все шансы загнать в угол предсказуемую команду Гвардиолы.

    Ставка — победа «Ливерпуля» за 3.64. Опасно, с этим глупо спорить. Но надо также не забывать, что «Ливерпуль» едет в Манчестер за реваншем. В начале июля почти потерявший мотивацию «Ливерпуль» «попал» на «Этихаде» со счетом 0:4. Клопп в таких случаях, обычно, отвечает. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Химки — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.64) и ставки на чемпионат Англии 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры