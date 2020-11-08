«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 3.64) и ставки на чемпионат Англии 8 ноября 2020 года

«Манчестер Сити» встретится на «Этихаде» с «Ливерпулем» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч состоится 8 ноября в Манчестере, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

«Манчестер Сити»

Впервые при Хосепе Гвардиоле «Манчестер Сити» тяжело входит в новый сезон. На данный момент «гаражане» занимают в турнирной таблице десятое место.

Говорить о каком-то провале или кризисе еще рано, но сейчас «Сити» сложно назвать главным претендентом на титул, как это было в предыдущие несколько сезонов.

«Сити» провел пока только шесть матчей, в которых одержал три победы. В двух случаях — всего лишь со счетом 1:0. Надо признать, что атаки «Манчестер Сити» сейчас уже не так пугают соперников, как раньше. Изобретательности и бодрости стало явно меньше.

Гвардиоле, наверное, и сейчас не дают покоя крупное поражение от «Лестера» (2:5) и ничьи с «Лидсом» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1). Для многих «Сити» стал чересчур предсказуемым, при этом команда заметно чаще ошибается в защите.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» за последние пару месяцев прошел серьезную проверку на прочность. Сначала были странные результаты и невнятная игра, в какой-то момент шокировавшая всю футбольную Европу.

«Ливерпулю» еще долго будут вспоминать унизительное поражение от «Астон Виллы» (2:7). Но с другой стороны, после этой игры Юрген Клопп понял, что команде надо вспомнить о футболе, благодаря которому она и вернула себе статус топ-клуба. Вальяжности в игре «Ливерпуля» больше не наблюдается.

После победы над «Вест Хэмом» на прошлой неделе «Ливерпуль» вышел на первое место. Отрыв от конкурентов пока что минимальный, но с такой игрой, как в последних матчах, у команды Клоппа есть все шансы увеличить преимущество.

Важно также отметить, что «Ливерпуль» отлично справляется, несмотря на серьезные кадровые проблемы. Клопп в недавних матчах не мог рассчитывать не только на ван Дейка, но и на Фабиньо и Матипа.

Поэтому в центре обороны пришлось задействовать молодого и совсем неопытного Натаниэля Филлипса. И парень не растерялся, что стало большой неожиданностью даже для Клоппа.

Прогноз и ставка

Букмекеры, безусловно, считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Это вообще фишка такая в последние годы везде и всегда называть «Сити» главным претендентом на победу абсолютно во всех матчах и турнирах.

Почему так происходит — без понятия. Возможно, это как-то связано с Гвардиолой, но, кажется, уже все поняли, что магия Пепа больше не работает. Если сравнивать с прошлым сезоном, лучше «Сити» точно не стал.

«Ливерпуль» среди недели разнес «Аталанту», выиграв в Бергамо со счетом 5:0. Это был тот самый «Ливерпуль», которым восхищались в прошлом сезоне. Вышли, уничтожили — и поехали домой.

«Сити», конечно, пятерку не получит, но у «Ливерпуля» есть все шансы загнать в угол предсказуемую команду Гвардиолы.

Ставка — победа «Ливерпуля» за 3.64. Опасно, с этим глупо спорить. Но надо также не забывать, что «Ливерпуль» едет в Манчестер за реваншем. В начале июля почти потерявший мотивацию «Ливерпуль» «попал» на «Этихаде» со счетом 0:4. Клопп в таких случаях, обычно, отвечает. 0