«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч чемпионата Германии 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, «Байер» в Леверкузене на «Бай-Арене» сыграет с «Боруссией» М в 7-м туре чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М.

«Байер»

«Байер» с 12 набранными баллами находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, а отставание от дуэта составляет всего три очка.

«Аптекари» в чемпионате Германии пока идут без поражений, одержав три виктории при таком же количестве ничейных исходов. В предыдущем туре они на выезде одолели «Фрайбург» со счетом 4:2, а перед этим в родных стенах переиграли «Аугсбург» (3:1).

Также коллектив из Леверкузена весьма неплохо выступает и в Лиге Европы, выиграв два матча при одном поражении. Накануне «Байер» в гостях по-волевому обыграл израильский «Хапоэля» из Беэр-Шевы (4:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В текущем сезоне леверкузенцы провели только четыре игры на своем поле во всех турнирах, где добились трех викторий и раз сыграли вничью.

«Боруссия» М

«Боруссии» из Менхенгладбаха заработала 11 очков, с которыми в турнирной таблице чемпионата Германии занимает пятую строчку, отставая от предстоящего соперника на один балл.

«Жеребята» в этом сезоне уступили лишь раз, проиграв на старте первенства в Дортмунде одноклубникам (0:3), после чего они выиграли пять игр при четырех ничьих с учетом всех турниров. Так в прошлом туре «трехцветные» на домашнем поле взяли верх над «РБ Лейпциг» (1:0).

Попутно коллектив играет и в Лиге чемпионов, где на экваторе групповой стадии в своем квартете идет первым. Сперва он в этом турнире сыграл по 2:2 с «Интером»и «Реалом», а накануне в гостях разгромил донецкий «Шахтер» со счетом 6:0.

Календарь и таблица Бундеслиги

Вне родных стен «Боруссия» в этом сезоне во всех турнирах одержала четыре выигрыша, раз сыграла вничью и потерпела одно фиаско.

В прошлом сезоне эти соперники между собой обменялись выездными викториями — 1:2 и 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.38.

На викторию «Боруссии» М дают — 3.06, ничья оценена — в 3.72.

Так как игра пройдет на поле «Байера» и учитывая отменную результативность команд Бундеслиги, предлагаем в этом матче сделать комбинированную ставку — 1Х + обе забьют. 0