«Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Англии 7 ноября 2020 года

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас», решавший успешно в минувшем сезоне задачу с сохранением, в этом первенстве заработал десять очков и находится строкой выше предстоящего противника из-за лучшей разницы мячей.
Лондонцы проиграли в этом розыгрыше АПЛ три встречи, еще раз разошлись миром и трижды одерживали виктории. В предыдущем туре команда уступила «Вулверхэмптону» (0:2) в гостях.
Перед этим «Орлы» на выезде добились победы в дерби над «Фулхэмом» (2:1), а неделей ранее в родных стенах сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).
За последние шесть выездных официальных поединков «Кристал Пэлас» победил в двух из них, один раз сыграл вничью и трижды был повержен.
«Лидс»
Позади всего лишь семь туров, но «Лидс» уже успел очаровать своей игрой. Еще никогда в АПЛ середняки не играли в таком изящном футбольном стиле.
Правда, в таблице команда Марсело Бьелсы пока что находится лишь на 13-м месте, но, очевидно, что есть все предпосылки к тому, что «Лидс» сможет подняться выше.
В позапрошлом туре «Павлины» хладнокровно разобрались с «Астон Виллой», одержав победу со счетом 3:0 благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда.
Тем не менее, эта победа стала единственной в четырех предыдущих матчах Премьер-лиги при двух поражениях и занимает 12 место.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Лидс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90. 0