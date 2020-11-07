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    Сдержит ли «Кристал Пэлас» «Лидс»?

    «Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Англии 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Лидс»
    «Лидс» одержал одну победу в 4-х прошлых матчах
    «Кристал Пэлас» встретится на своем поле с «Лидсом» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 18:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.37
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас», решавший успешно в минувшем сезоне задачу с сохранением, в этом первенстве заработал десять очков и находится строкой выше предстоящего противника из-за лучшей разницы мячей.

    Лондонцы проиграли в этом розыгрыше АПЛ три встречи, еще раз разошлись миром и трижды одерживали виктории. В предыдущем туре команда уступила «Вулверхэмптону» (0:2) в гостях.

    Перед этим «Орлы» на выезде добились победы в дерби над «Фулхэмом» (2:1), а неделей ранее в родных стенах сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    За последние шесть выездных официальных поединков «Кристал Пэлас» победил в двух из них, один раз сыграл вничью и трижды был повержен.

    «Лидс»

    Позади всего лишь семь туров, но «Лидс» уже успел очаровать своей игрой. Еще никогда в АПЛ середняки не играли в таком изящном футбольном стиле.

    Правда, в таблице команда Марсело Бьелсы пока что находится лишь на 13-м месте, но, очевидно, что есть все предпосылки к тому, что «Лидс» сможет подняться выше.

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    • В позапрошлом туре «Павлины» хладнокровно разобрались с «Астон Виллой», одержав победу со счетом 3:0 благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда.

    Тем не менее, эта победа стала единственной в четырех предыдущих матчах Премьер-лиги при двух поражениях и занимает 12 место.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Лидс» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Англии 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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