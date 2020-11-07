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    Сколько голов телезрители увидят в главном дерби Германии?

    «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.92) на тоталы в матче Бундеслиги 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бавария»
    Эрлинг Холанн
    В седьмом туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 7 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.15
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    Дортмундская команда из-за разницы мячей идет второй в таблице Бундеслиги с 15 очками на счету. Ну а опережает ее «Бавария». В шести турах «шмели» пропустили всего 2 мяча, что сейчас является лучшим показателем в защите среди всех клубов чемпионата.

    Между собой два немецких гиганта пересекались 30 сентября в споре за Суперкубок Германии. Тогда на «Альянц Арене» «Боруссия» Д потерпела поражение (2:3).

    После этого матча черно-желтые победили во всех четырех встречах в рамках чемпионата. Подопечные Люсьена Фавра переиграли «Фрайбург» (4:0), «Хоффенхайм» (1:0), «Шальке» (3:0) и «Арминию» (2:0).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Еврокубковую кампанию дортмундцы начали с поражения от «Лацио» (1:3), но позже «Боруссия» все исправила, победив «Зенит» (2:0) и «Брюгге» (3:0). И вот в своей группе она уже первая.

    «Бавария»

    Мюнхенский коллектив опережает соперников из Дортмунда лишь благодаря невероятной разнице мячей. За шесть туров эта команда забила 24 гола, а пропустить успела 9.

    После победы в недавнем Дер-Класикер в рамках Суперкубка (3:2) «Бавария» выиграла еще 8 матчей кряду во всех соревнованиях. В одном из них красные одолели «Герту» в непростом поединке в Бундеслиге (4:3).

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    • А в следующей игре подопечные Ханси Флика прошли «Дюрен» в 1/32 финала Кубка страны (3:0). В чемпионате мюнхенцы разгромили «Арминию» (4:1) и «Айнтрахт» (5:0), а также скромно обыграли «Кельн» (2:1).

    В групповом раунде Лиги чемпионов «Бавария» идет без потерь. В трех еврокубковых поединках эта команда победила «Атлетико» (4:0), «Локомотив» (2:1) и «Зальцбург» (6:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 4.06, на ничью — за 4.32, а на победу «Баварии» — за 1.82.

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    Центральный поединок седьмого тура Бундеслиги является не только сражением принципиальных соперников, но в данном случае это еще и битва за лидерство.

    С результатами у команд пока полный порядок, да и забивают они в своих играх много. На «Сигнал Идуна Парк» два топа немецкого футбола выдадут голевой матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.92. 0

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    «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз (к. 1.92) на тоталы в матче Бундеслиги 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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