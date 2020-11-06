«Вердер» — «Кельн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 6 ноября 2020 года

В 7-м туре чемпионата Германии «Вердер» на «Везерштадионе» примет «Кельн». Матч пройдет 6 ноября. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Кельн».

«Вердер»

«Вердер», который в прошлом сезоне боролся за выживание в Бундеслиге, новый чемпионат начал достаточно неплохо. В шести турах удалось дважды выиграть при трех ничьих и одном поражении.

Все три ничьи пришлись на три последних тура, причем все — с одинаковым счетом 1:1. Так завершились матчи против «Фрайбурга», «Хоффенхайма» и «Айнтрахта».

В турнирной таблице «Вердер», набрав 9 очков, занимает девятое место. У бременцев 8 голов забито и столько же пропущено.

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На своем поле в текущем сезоне «Вердер» 1 раз выиграл, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл.

«Кельн»

Для «Кельна» старт нового сезона стал настоящим кошмаром — всего 2 очка в шести первых турах.

Оба очка были заработаны в трех последних турах — ничьи с «Айнтрахтом» и «Штутгартом» с одинаковым счетом 1:1. В шестом туре «Кельн» проиграл «Баварии» со счетом 1:2.

После шести туров «козлы» занимают 16-е место в таблице Бундеслиги. У «Кельна» забито 6 голов, а пропущено 11.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на победу «Вердера» коэффициент 2,49, на ничью — 3,60, а на победу «Кельна» — 2,96.

В прошлом сезоне «Кельн» обыграл «Вердер» в первом круге (1:0), но в ответной встрече бременцы взяли убедительный реванш — 6:1.

Прогноз и ставка на матч — «Вердер» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,70. 0