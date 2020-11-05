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    «Селтик» все же наберет три очка?

    «Селтик» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Спарта» Прага
    Ryan Christie
    5 ноября на стадионе «Селтик Парк» состоится поединок третьего тура групповой стадии Лиги Европы между «Селтиком» и пражской «Спартой». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Селтик» — «Спарта» Прага.

    «Селтик»

    «Селтик» нельзя считать андердогом квартета H, но при «Милане» и «Лилле» второе место занять будет сложно. Сейчас команда занимает третью строчку с одним пунктом в активе.

    «Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем», сыграв с французами в результативную ничью 2:2. А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3. Таким образом, победа над пражской «Спартой» является своего рода спасением.

    «Селтик» сдал позиции и в чемпионате. Клуб сильно отстает от «Рейнджерс», которому неделю назад проиграл 0:2. Кроме того, «бело-зеленые» сыграли вничью с «Абердином» (3:3). Все это вместе составило 4-матчевую безвыигрышную серию. Ее хозяева прервали победой в Кубке Шотландии над тем же «Абердином» (2:0).

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    «Селтик» будет обходиться без Джеймса Форреста. Также травмированы Майкл Джонстон и Кристофер Жульен.

    «Спарта»

    Гости являются самым пропускающим коллективом этого розыгрыша Лиги Европы вместе с «Карабахом». Он отличились всего одним забитым голом и не набрали ни одного очка.

    «Спарта» потерпела два разгромных поражения. Со счетом 1:4 команда проиграла «Лиллю» и со счетом 0:3 уступила «Милану».

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    Лукаш Штетина, Милан Хека, Филип Соучек, Адам Гложек, Либор Козак и Матей Ганоушек — игроки, которые не смогут помочь команде в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Для «Селтика» это очень важный матч, в котором команда должна побеждать, чтобы оставить хоть какие-то шансы на выход из группы.

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    Букмекеры это понимают и дают на шотландцев 1.48, тогда как победу гостей они оценивают в 6.50. На ничью был установлен коэффициент 4.90.

    «Кельты» забили «Милану» и чуть не выиграли у «Лилля». Им вполне по силам одолеть «Спарту», которая достаточно много пропустила в прошлых турах. Ставим на победу «Селтика» с форой -1. 0

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    «Селтик» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Селтик» — «Спарта» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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