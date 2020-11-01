«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.76) и ставки на тоталы в матче АПЛ 1 ноября 2020 года

«Манчестер Юнайтед»
Манчестерская команда в турнирной таблице АПЛ находится на 15 месте. За пять матчей в английском первенстве этот коллектив сумел заработать 7 очков.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» успел дважды проиграть. Одно из поражений «манкунианцы» потерпели 4 октября. На «Олд Траффорд» хозяев растоптал «Тоттенхэм» (1:6).
После неудачной игры с лондонцами команда Уле-Гуннара Сульшера провела еще четыре матча в разных турнирах. В этих встречах было добыто три победы.
В АПЛ «красные дьяволы» раскатали «Ньюкасл» (4:1) и обошлись без голов в дуэли с «Челси» (0:0). А в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ (2:1) и «РБ Лейпциг» (5:0).
«Арсенал»
Лондонский клуб также застрял пока в середине таблицы. Приняв участие в шести турах, «канониры» набрали 9 баллов и расположились на 12 позиции в зачете АПЛ.
После победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги по пенальти (0:0, 5:4) «Арсенал» в чемпионате успел в двух матчах остаться без набранных баллов.
В начале октября лондонцы переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а затем случилась как раз одна из потерь очков в противостоянии с «Манчестер Сити» (0:1).
В шестом туре АПЛ «Арсенал» оказался слабее «Лестера» (0:1), а в Лиге Европы команда Микеля Артеты выбила два из двух. В еврокубках «пушкари» одолели «Рапид» (2:1) и «Дандолк» (3:0).
Прогноз и ставка
Победа «МЮ» в игре шестого тура Премьер-лиги оценивается букмекерами в 2.05. На ничью они дают коэффициент 3.76, а на победу «Арсенала» — 3.66.
Оба клуба смазали свои выступления в чемпионате на старте. Поэтому между собой два неуступчивых соперника могут устроить рубку с опасными моментами и голами.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76. 0