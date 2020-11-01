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    Порадует ли центральный матч АПЛ результативностью?

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.76) и ставки на тоталы в матче АПЛ 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
    Маркус Рэшфорд
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 1 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерская команда в турнирной таблице АПЛ находится на 15 месте. За пять матчей в английском первенстве этот коллектив сумел заработать 7 очков.

    В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» успел дважды проиграть. Одно из поражений «манкунианцы» потерпели 4 октября. На «Олд Траффорд» хозяев растоптал «Тоттенхэм» (1:6).

    После неудачной игры с лондонцами команда Уле-Гуннара Сульшера провела еще четыре матча в разных турнирах. В этих встречах было добыто три победы.

    Все прогнозы на АПЛ

    В АПЛ «красные дьяволы» раскатали «Ньюкасл» (4:1) и обошлись без голов в дуэли с «Челси» (0:0). А в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ (2:1) и «РБ Лейпциг» (5:0).

    «Арсенал»

    Лондонский клуб также застрял пока в середине таблицы. Приняв участие в шести турах, «канониры» набрали 9 баллов и расположились на 12 позиции в зачете АПЛ.

    После победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги по пенальти (0:0, 5:4) «Арсенал» в чемпионате успел в двух матчах остаться без набранных баллов.

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    • В начале октября лондонцы переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:1), а затем случилась как раз одна из потерь очков в противостоянии с «Манчестер Сити» (0:1).

    В шестом туре АПЛ «Арсенал» оказался слабее «Лестера» (0:1), а в Лиге Европы команда Микеля Артеты выбила два из двух. В еврокубках «пушкари» одолели «Рапид» (2:1) и «Дандолк» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «МЮ» в игре шестого тура Премьер-лиги оценивается букмекерами в 2.05. На ничью они дают коэффициент 3.76, а на победу «Арсенала» — 3.66.

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    Оба клуба смазали свои выступления в чемпионате на старте. Поэтому между собой два неуступчивых соперника могут устроить рубку с опасными моментами и голами.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.76) и ставки на тоталы в матче АПЛ 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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