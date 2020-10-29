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    «Рейнджерс» продолжит побеждать?

    «Рейнджерс» — «Лех». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Лех»
    Стивен Джеррард
    В матче второго тура Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Лех» на стадионе «Айброкс». Событие состоится 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Лех».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 29 Октября 2020 года
    Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Лех П Лех П
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    «Рейнджерс»

    Хозяева набрали впечатляющую форму, победив в семи последних матчах. В четырех играх подряд подопечные Стивена Джеррарда ни разу не пропустили. Что касается Лиги европы, то в первом туре команда взяла три очка, обыграв «Стандард» 2:0.

    Кроме победы над бельгийцами «Рейнджерс» отличился успехом в принципиальном противостоянии с «Селтиком» (2:0). С одинаковым счетом 2:0 клуб выиграл у «Ливингстона» и «Росс Каунти».

    «Сине-белые» выиграли все домашние матче нынешнего сезона. Их было семь и лишь в одном из них команда пропустила.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В Лиге Европы «Рейнджерс» выиграл четыре поединка подряд. Коллектив прошел квалификацию, в которой одержал три победы.

    «Лех»

    У поляков дела идут не очень хорошо, поскольку они не смогли добиться победы в последних трех матчах, проиграв в двух из них. Команда уступила «Ягеллонии» 1:2 и «Бенфике» 2:4. В последнем поединке была ничья с «Краковией» (1:1).

    «Лех» неуверенно играет в обороне. Соперник шотландцев пропускал в пяти последних играх.

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  • 26/10/2020

    • «Железнодорожники» провели полную квалификацию в Лиге Европы. На последних стадиях этапа «Лех» обыграл «Аполлон» 5:0 и «Шарлеруа» 2:1.

    Все три встречи в квалификации проводились на выезде. Так что у коллектива из Польши удачная выездная серия в этом турнире.

    Прогноз и ставки

    Ожидаемо «Рейнджерс» является фаворитом этой пары. На хозяев букмекеры дают 1.55. Победа «Леха» оценивается в 5.70, а на ничью дается коэффициент 4.50.

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    Без вопросов, «Рейнджерс» имеет отличную серию. Команда Джеррарда много побеждала в нынешнем сезоне и явно близка к продолжению серии. Все-таки соперник из Польши будет послабее.

    Скорее всего, что «плюшевые мишки» выиграют. Прогнозируем их победу с форой -1. Коэффициент составляет 1.90. 0

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    «Рейнджерс» — «Лех». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Лех». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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