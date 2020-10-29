«Рейнджерс» — «Лех». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

В матче второго тура Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Лех» на стадионе «Айброкс». Событие состоится 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Лех».

«Рейнджерс»

Хозяева набрали впечатляющую форму, победив в семи последних матчах. В четырех играх подряд подопечные Стивена Джеррарда ни разу не пропустили. Что касается Лиги европы, то в первом туре команда взяла три очка, обыграв «Стандард» 2:0.

Кроме победы над бельгийцами «Рейнджерс» отличился успехом в принципиальном противостоянии с «Селтиком» (2:0). С одинаковым счетом 2:0 клуб выиграл у «Ливингстона» и «Росс Каунти».

«Сине-белые» выиграли все домашние матче нынешнего сезона. Их было семь и лишь в одном из них команда пропустила.

Все прогнозы на Лигу Европы

В Лиге Европы «Рейнджерс» выиграл четыре поединка подряд. Коллектив прошел квалификацию, в которой одержал три победы.

«Лех»

У поляков дела идут не очень хорошо, поскольку они не смогли добиться победы в последних трех матчах, проиграв в двух из них. Команда уступила «Ягеллонии» 1:2 и «Бенфике» 2:4. В последнем поединке была ничья с «Краковией» (1:1).

«Лех» неуверенно играет в обороне. Соперник шотландцев пропускал в пяти последних играх.

«Железнодорожники» провели полную квалификацию в Лиге Европы. На последних стадиях этапа «Лех» обыграл «Аполлон» 5:0 и «Шарлеруа» 2:1.

Все три встречи в квалификации проводились на выезде. Так что у коллектива из Польши удачная выездная серия в этом турнире.

Прогноз и ставки

Ожидаемо «Рейнджерс» является фаворитом этой пары. На хозяев букмекеры дают 1.55. Победа «Леха» оценивается в 5.70, а на ничью дается коэффициент 4.50.

Без вопросов, «Рейнджерс» имеет отличную серию. Команда Джеррарда много побеждала в нынешнем сезоне и явно близка к продолжению серии. Все-таки соперник из Польши будет послабее.

Скорее всего, что «плюшевые мишки» выиграют. Прогнозируем их победу с форой -1. Коэффициент составляет 1.90. 0