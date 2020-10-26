«Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Ла Лиги 26 октября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на нейтральном стадионе «Керамика» 26 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Леванте» — «Сельта».

«Леванте»

Валенсийская футбольная команда застряла на предпоследней позиции в таблице Примеры. Приняв участие в пяти турах, она заработала всего 3 очка.

На старте сезона «Леванте» мерился силами с «Валенсией» в валенсийском дерби. В напряженной битве на «Месталье» гости потерпели поражение (2:4).

Первую и пока единственную победу подопечные Пако Лопеса добыли в третьем туре. В выездном матче в Памплоне его команда переиграла «Осасуну» (3:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

В октябре «лягушки» только проигрывают и не забивают голов. В этих встречах «Леванте» оказался слабее «Севильи» (0:1), «Реала» (0:2) и «Атлетика» (0:2).

«Сельта»

Коллектив из города Виго не особо далеко оторвался от «Леванте». В таблице чемпионата он занимает 18 место. За 6 туров Примеры команда завоевала 5 очков.

Старт сезона «Сельта» провела неплохо. В первом матче Ла Лиги она встретилась с «Эйбаром» на выезде. Но голов на «Ипуруа» соперники не забили (0:0).

Во втором туре «кельты» добыли 3 очка. На своем поле подопечные Оскара Гарсии взяли верх над «Валенсией» (2:1). Затем была ничья с «Вальядолидом» (1:1).

Но в октябре «Сельта» выступает неудачно, правда, в двух играх у нее были сильные оппоненты. В своих поединках клуб из Виго уступил «Барселоне» (0:3), «Осасуне» (0:2) и «Атлетико» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Леванте» в этой встрече оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.48, а на победу «Сельты» — 2.94.

В этом месяце оба клуба из нижней части таблицы не забивали голов. Все свои матчи в октябре они проиграли.

В очной битве кто-то наконец-то заработает очки, но без высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82. 0