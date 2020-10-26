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    Будет ли богатым на голы матч «Леванте» и «Сельты»?

    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Ла Лиги 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Сельта»
    Эмре Мор
    В седьмом туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на нейтральном стадионе «Керамика» 26 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Леванте» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Леванте»

    Валенсийская футбольная команда застряла на предпоследней позиции в таблице Примеры. Приняв участие в пяти турах, она заработала всего 3 очка.

    На старте сезона «Леванте» мерился силами с «Валенсией» в валенсийском дерби. В напряженной битве на «Месталье» гости потерпели поражение (2:4).

    Первую и пока единственную победу подопечные Пако Лопеса добыли в третьем туре. В выездном матче в Памплоне его команда переиграла «Осасуну» (3:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В октябре «лягушки» только проигрывают и не забивают голов. В этих встречах «Леванте» оказался слабее «Севильи» (0:1), «Реала» (0:2) и «Атлетика» (0:2).

    «Сельта»

    Коллектив из города Виго не особо далеко оторвался от «Леванте». В таблице чемпионата он занимает 18 место. За 6 туров Примеры команда завоевала 5 очков.

    Старт сезона «Сельта» провела неплохо. В первом матче Ла Лиги она встретилась с «Эйбаром» на выезде. Но голов на «Ипуруа» соперники не забили (0:0).

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    • Во втором туре «кельты» добыли 3 очка. На своем поле подопечные Оскара Гарсии взяли верх над «Валенсией» (2:1). Затем была ничья с «Вальядолидом» (1:1).

    Но в октябре «Сельта» выступает неудачно, правда, в двух играх у нее были сильные оппоненты. В своих поединках клуб из Виго уступил «Барселоне» (0:3), «Осасуне» (0:2) и «Атлетико» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Леванте» в этой встрече оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.48, а на победу «Сельты» — 2.94.

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    В этом месяце оба клуба из нижней части таблицы не забивали голов. Все свои матчи в октябре они проиграли.

    В очной битве кто-то наконец-то заработает очки, но без высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82. 0

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    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Ла Лиги 26 октября 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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