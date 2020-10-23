«Штутгарт» — «Кельн». Прогноз (2.05) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 октября 2020 года

В пятницу, 23 октября, «Штутгарт» на своем поле примет «Кельн» в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц Арене», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Штутгарт» — «Кельн».

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 7 очков.

«Швабы» в нынешнем сезоне одержали две победы один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Подопечные Пеллегрино Матараццо выиграли у «Майнца» (4:1) и «Герты» (2:0), поделили очки с «Байером» (1:1), а также уступили «Фрайбургу» (2:3).

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После травм у «Штутгарта» восстанавливаются Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Максим Авуджа и Клинтон Мола.

«Кельн»

«Кельн» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 1 набранным очком.

На счету «козлов» в текущем сезоне одна ничья и сразу три поражения.

Команда Маркуса Гисдоля проиграла «Хоффенхайму» (2:3), «Арминии» (0:1) и менхенгладбахской «Боруссии» (1:3), а также разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1).

Среди травмированных у «Кельна» значатся Йонас Эктор, Кристиан Клеменс и Флориан Каинц.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.05, победа «Кельна» — 3.40, ничья — 3.70.

Вернувшись из второй лиги, «швабы» поймали кураж, благодаря которому идут в группе лидеров после четырех сыгранных туров.

Да, у команды Матараццо не все складывается идеально, но последние результаты внушают оптимизм, чего не скажешь о «Кельне», который, вероятно, и в этом сезоне будет бороться за выживание.

«Козлы» стартовали с трех поражений подряд и лишь в четвертом туре набрали первое очко, хотя «Айнтрахт» играл мощнее и имел все возможности добиться успеха. Учитывая изложенное, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно попробовать ставку «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.28. 0