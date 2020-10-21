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    Атака возьмет верх над защитой?

    «Велес» — «Урал». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Урал»
    Футболисты «Урала»
    В третьем туре группового этапа Кубка России московский «Велес» в домашнем матче сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Велес» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 1 21 Октября 2020 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Велес»

    «Велес», представляющий первый российский дивизион, в этом кубковом розыгрыше стартовал с квалификации, где легко дома разобрался с калининградской «Балтикой», выиграв 4:1.

    Свой поединок на групповом этапе московский коллектив тоже выиграл, одолев в Ульяновске местную «Волгу», играющую в ПФЛ, со счетом 4:2.

    В турнирной таблице ФНЛ «бордово-фиолетовые» идут на восьмой позиции после 16 туров, имея в своей копилке 28 очков, что на три меньше, чем у ближайшего коллектива из зоны плей-офф.

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    Непосредственно перед этой игрой «Велес» в дерби разгромил «Чертаново» (3:0). Этой викторий он прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграл.

    «Урал»

    «Урал», как представитель Премьер-лиги, только с группового этапа взял свой старт в текущем розыгрыше Кубка России.

    Как и свой предстоящий противник, «шмели» без проблем расправились с ульяновской «Волгой», разгромив команду из ПФЛ на ее поле со счетом 3:0.

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  • Вчера

    • На прошедших выходных «оранжево-черные» проиграли в рамках первенства в Туле «Арсеналу» (0:1), т.с. продлив свою «сухую» проигрышную серию до трех игр подряд.

    Эта серия неудач отбросила «Урал» в зону переходных матчей, на 13 место, но 12 безопасная позиция находится на расстоянии всего одного балла.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Урала» — 1.69, победа «Велеса» — 4.57, ничья — 3.70.

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    «Урал» не может забить уже на протяжении трех встреч подряд, однако в поединке с коллективом из ФНЛ ждем, что «шмели» прервут свою «засуху», но и наверняка не смогут сохранить свои ворота на замке, т.к. «Велес» редко когда уходит с поля без забитого мяча.

    Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Велес» — «Урал». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года. Прогноз на «Велес» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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