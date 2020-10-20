ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (1.80) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

Во вторник, 20 октября, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы H, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Манчестер Юнайтед».

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» — финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля были очень близки к завоеванию заветного трофея, но в финале все же не справились с «Баварией» (0:1).

Сезон 2020/21 парижане начали с двух поражений подряд, когда уступили «Лансу» (0:1) и «Марселю» (0:1).

Однако чемпионы Франции быстро пришли в себя и выдали победную серию, за время которой обыграли «Метц» (1:0), «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).

Набрав 15 очков в семи сыгранных турах Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» идет среди лидеров национального первенства.

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В лазарете парижан находятся Хуан Бернат, Марко Верратти, Юлиан Дракслер, Мауро Икарди, Тило Керер, Маркиньос и Данилу Перейра. Дисквалификацию отбывают Лейвен Кюрзава и Анхель Ди Мария.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне выступал в Лиге Европы, где дошел до полуфинала, после чего проиграла «Севилье» (1:2).

В новом сезоне Премьер-лиги «красные дьяволы» выступают с переменным успехом. Им удалось одолеть «Брайтон» (3:2) и «Ньюкасл» (4:1), но они уступили «Кристал Пэлас» (1:3) и «Тоттенхэму» (1:6).

Такие результаты позволяют команде Уле Гуннара Сульшера занимать лишь 14-е место в турнирной таблице.

Также «Манчестер Юнайтед» успешно стартовал в Кубке английской лиги, где уже прошел «Лутон Таун» (3:0) и «Брайтон» (3:0).

После травм у манкунианцев восстанавливаются Фил Джонс, Гарри Магуайр и Аксель Туанзебе.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.65, победа «Манчестер Юнайтед» — 4.90, ничья — 4.10.

Вероятно, все вы знаете, как сильно все сейчас критикуют руководство «красных дьяволов» за провал на трансферном рынке. Английский клуб усилил линию атаки, подписав, например, Эдинсона Кавани, но совершенно забыл об обороне, которая в четырех турах АПЛ позволила соперникам забить 12 мячей.

Очевидно, что теперь этой же проблемной обороне придется столкнуться с Килианом Мбаппе и Неймаром, но все же мы не будем заранее списывать манкунианцев.

Дело в том, что парижане тоже стартовали не так хорошо, как могли бы, а последние победы над всякими второсортными французскими командами вряд ли способны дать полное представление об уровне подопечных Тухеля.

Не секрет, что у немецкого специалиста напряженные отношения с руководством парижан. По данным СМИ, тренера даже могут отправить в отставку, если команда не будет оправдывать ожиданий.

Да, мы признаем хозяев фаворитами, но нам кажется, что их максимумом станет победа с минимальным преимуществом. Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой +1» за 1.80.

Также можно поставить на пенальти в матче. Техничных игроков предостаточно, и один из них наверняка найдет способ заработать 11-метровый. 0