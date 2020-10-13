Черногория — Люксембург. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги наций 13 октября 2020 года

Во вторник, 13 октября, сборная Черногории на своем поле примет команду Люксембурга в рамках Лиги наций. Встреча лиги С группы 1, которая пройдет в Подгорице, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Черногория — Люксембург.

Черногория

Сборная Черногории провалила отбор на Евро-2020, заняв в квалификационной группе A лишь пятое место с 3 набранными очками.

Зато в текущей Лиге наций «храбрые орлы» выступают вполне успешно, одержав три победы в трех турах.

Подопечные Фарука Хаджибегича поочередно нанесли поражения Кипру (2:0), Люксембургу (1:0) и Азербайджану (2:0).

Все прогнозы на Лигу наций

В недавнем контрольном матче черногорцы также разошлись миром с командой Латвии (1:1).

Люксембург

Сборная Люксембурга тоже не прошла отбор на чемпионат Европы, финишировав пятой в группе B c 4 баллами.

В текущей Лиге наций «красные львы» обыграли Азербайджан (2:1) и Кипр (2:0), но уступили Черногории (0:1).

К слову, в домашнем матче с черногорцами подопечные Люка Хольца пропустили единственный гол с пенальти на третьей компенсированной арбитром минуте второго тайма.

В октябре Люксембург также провел одну контрольную встречу, в которой дома проиграл Лихтенштейну (1:2).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Черногории — 1.85, победа сборной Люксембурга — 4.80, ничья — 3.30.

«Храбрые орлы» — лидеры группы, но мы бы не сбрасывали со счетов подопечных Люка Хольца, которые уже давно переросли уровень футбольного карлика.

Да, в первом круге черногорцы выиграли, но благодаря позднему пенальти и удалению в составе соперника. При этом Люксембург имел преимущество в контроле мяча (61 процент), нанес больше ударов по воротам (21 против 10) и подал больше угловых (4 против 2).

Поскольку гостям нужно набирать очки, чтобы претендовать на выход в лигу B, для прогноза выберем ставку «Люксембург не проиграет» за 1.95.

Также можно попробовать ставку «Люксембург забьет» за 1.67. «Красные львы» умеют атаковать и способны воспользоваться малейшей ошибкой черногорцев. 0