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    Выиграет ли Черногория у Люксембурга?

    Черногория — Люксембург. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги наций 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Люксембург
    Люксембург — Черногория
    Во вторник, 13 октября, сборная Черногории на своем поле примет команду Люксембурга в рамках Лиги наций. Встреча лиги С группы 1, которая пройдет в Подгорице, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Черногория — Люксембург.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 13 Октября 2020 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 21:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    Черногория

    Сборная Черногории провалила отбор на Евро-2020, заняв в квалификационной группе A лишь пятое место с 3 набранными очками.

    Зато в текущей Лиге наций «храбрые орлы» выступают вполне успешно, одержав три победы в трех турах.

    Подопечные Фарука Хаджибегича поочередно нанесли поражения Кипру (2:0), Люксембургу (1:0) и Азербайджану (2:0).

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    В недавнем контрольном матче черногорцы также разошлись миром с командой Латвии (1:1).

    Люксембург

    Сборная Люксембурга тоже не прошла отбор на чемпионат Европы, финишировав пятой в группе B c 4 баллами.

    В текущей Лиге наций «красные львы» обыграли Азербайджан (2:1) и Кипр (2:0), но уступили Черногории (0:1).

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  • 07/10/2020

    • К слову, в домашнем матче с черногорцами подопечные Люка Хольца пропустили единственный гол с пенальти на третьей компенсированной арбитром минуте второго тайма.

    В октябре Люксембург также провел одну контрольную встречу, в которой дома проиграл Лихтенштейну (1:2).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Черногории — 1.85, победа сборной Люксембурга — 4.80, ничья — 3.30.

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    «Храбрые орлы» — лидеры группы, но мы бы не сбрасывали со счетов подопечных Люка Хольца, которые уже давно переросли уровень футбольного карлика.

    Да, в первом круге черногорцы выиграли, но благодаря позднему пенальти и удалению в составе соперника. При этом Люксембург имел преимущество в контроле мяча (61 процент), нанес больше ударов по воротам (21 против 10) и подал больше угловых (4 против 2).

    Поскольку гостям нужно набирать очки, чтобы претендовать на выход в лигу B, для прогноза выберем ставку «Люксембург не проиграет» за 1.95.

    Также можно попробовать ставку «Люксембург забьет» за 1.67. «Красные львы» умеют атаковать и способны воспользоваться малейшей ошибкой черногорцев. 0

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    Черногория — Люксембург. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Черногория — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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