Черногория — Люксембург. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч футбольной Лиги наций 13 октября 2020 года

Черногория
Сборная Черногории провалила отбор на Евро-2020, заняв в квалификационной группе A лишь пятое место с 3 набранными очками.
Зато в текущей Лиге наций «храбрые орлы» выступают вполне успешно, одержав три победы в трех турах.
Подопечные Фарука Хаджибегича поочередно нанесли поражения Кипру (2:0), Люксембургу (1:0) и Азербайджану (2:0).
В недавнем контрольном матче черногорцы также разошлись миром с командой Латвии (1:1).
Люксембург
Сборная Люксембурга тоже не прошла отбор на чемпионат Европы, финишировав пятой в группе B c 4 баллами.
В текущей Лиге наций «красные львы» обыграли Азербайджан (2:1) и Кипр (2:0), но уступили Черногории (0:1).
К слову, в домашнем матче с черногорцами подопечные Люка Хольца пропустили единственный гол с пенальти на третьей компенсированной арбитром минуте второго тайма.
В октябре Люксембург также провел одну контрольную встречу, в которой дома проиграл Лихтенштейну (1:2).
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Черногории — 1.85, победа сборной Люксембурга — 4.80, ничья — 3.30.
«Храбрые орлы» — лидеры группы, но мы бы не сбрасывали со счетов подопечных Люка Хольца, которые уже давно переросли уровень футбольного карлика.
Да, в первом круге черногорцы выиграли, но благодаря позднему пенальти и удалению в составе соперника. При этом Люксембург имел преимущество в контроле мяча (61 процент), нанес больше ударов по воротам (21 против 10) и подал больше угловых (4 против 2).
Поскольку гостям нужно набирать очки, чтобы претендовать на выход в лигу B, для прогноза выберем ставку «Люксембург не проиграет» за 1.95.
Также можно попробовать ставку «Люксембург забьет» за 1.67. «Красные львы» умеют атаковать и способны воспользоваться малейшей ошибкой черногорцев. 0