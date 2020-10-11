Ирландия — Уэльс. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Ирландии будет принимать сборную Уэльса в матче Лиги В. Игра пройдет на стадионе «Авиа» 11 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Ирландия — Уэльс.

Ирландия

Ирландская национальная команда сыграла в двух встречах Лиги наций. В этих поединках она смогла заработать 1 балл, а в таблице сборная занимает третье место.

Единственное очко Ирландия завоевала в первом туре. 3 сентября «зеленая армия» в Софии вырвала ничью у Болгарии благодаря голу на 93-й минуте (1:1).

Тремя днями позже ирландцы встретились с Финляндией на своем поле. Этот матч закончился для подопечных Стивена Кенни поражением (0:1).

Календарь и таблица Лиги наций

8 октября Ирландия сразилась со Словакией в квалификации Евро. В поединке в Братиславе «парни в зеленом» проиграли по пенальти (0:0, 2:4).

Уэльс

В двух матчах нового розыгрыша Лиги наций команда Уэльса заработала 6 очков. Имея разницу голов 2:0, она уверенно возглавляет таблицу Группы 4.

В первом туре подопечные Райана Гиггза в гостях сразились с Финляндией. В поединке на «Олимпийском стадионе» «драконы» победили (1:0).

6 сентября сборная Уэльса у себя дома принимала Болгарию. В Кардиффе Неко Уильямс забил единственный гол в компенсированное время (1:0).

А перед третьим туром Лиги наций «драконы» в Лондоне встретились с Англией. Однако поединок на «Уэмбли» команда Гиггза провалила (0:3).

Прогноз и ставка

На победу Ирландии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.87, на ничью — 3.08, а на победу Уэльса — 2.68.

Команда Гиггза играет прагматично и часто добивается нужного результата после перерыва.

В поединке с крепкими ирландцами много голов не будет, но гости свой решающий момент обязательно найдут. Наши прогноз и ставка — Уэльс победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.98. 0