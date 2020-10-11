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    Швеция надежно сыграет в обороне

    Хорватия — Швеция. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Швеция
    Янне Андерссон
    В третьем туре Лиги наций состоится встреча сборных Хорватии и Швеции. Команды проведут очный поединок на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало в 19:00 по мск 11 октября. Прогноз на Хорватия — Швеция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 11 Октября 2020 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 19:00 Швеция Швеция
  • Стокгольм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    Хорватия

    Хорваты крупно проиграли в двух предыдущих турах. Хозяева уступили португальцам 4:1, а затем проиграли французам 4:2. В итоге из-за пропущенных голов Хорватия занимает последнее место в группе.

    На днях «пламенные» одержали победу, прервав серию поражений. В рамках товарищеской игры подопечные Златко Далича одолели сборную Швейцарии со счетом 2:1.

    В домашних стенах «шашечные» побеждали в трех матчах подряд, забивая не менее трех голов.

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    Стоит добавить, что в Лиге наций у команды 3-матчевая серия поражений. Прошлый розыгрыш коллектив закончил поражением от англичан со счетом 1:2.

    Швеция

    У шведов тоже два поражения, но с более скромными результатами. В первом туре гости проиграли Франции 0:1, а затем проиграли Португалии 0:2. Так что команда Янне Андерссона занимает третье место благодаря разнице голов.

    8 октября сборная Швеции на выезде обыграла сборную России. «Желто-синие» выиграли с результатом 2:1.

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    • Победа над Россией стала четвертой подряд для шведов. При этом команда впервые за данный отрезок пропустила. Ранее гости трижды выиграли всухую.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают на хорватов 1.88, тогда как на победу шведов они поставили 4.40. Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

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    И Хорватия, и Швеция проиграли два стартовых матча. Победа в этой игре позволит оторваться от оппонента. Так что игра важна для обеих команд.

    Шведы мало пропустили от Франции и не дали разгуляться Швеции, заканчивая матч в меньшинстве. Прогнозируем, что хорватам, находящимся не в лучшей форме, команда тоже не даст расслабиться. Ставим на ИТ 1 меньше 1.5 за 1.76. 0

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    Хорватия — Швеция. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Хорватия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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