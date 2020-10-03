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    Вернется ли «Челси» на победный путь?

    «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Кристал Пэлас»
    Тимо Вернер
    В четвертом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 3 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Октября 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 14:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Челси»

    Лондонская команда имеет в активе 4 очка, которые ей удалось набрать в трех турах. В таблице чемпионата «пенсионеры» занимают девятое место с 6 забитыми и 6 пропущенными голами.

    Новый сезон АПЛ «Челси» начал с гостевой победы над «Брайтоном» (3:1), но уже в следующем матче синие не справились с «Ливерпулем» на «Стэмфорд Бридж» (0:2).

    Затем был матч в Кубке лиги. На стадии 1/16 команда Фрэнка Лэмпарда сразилась с «Барнсли». В этой игре «аристократы» без шансов прихлопнули соперников (6:0).

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    26 сентября «Челси» устроил голевую перепалку с «Вест Бромвичем» (3:3), а в Кубке лиги подопечные Лэмпарда проиграли «Тоттенхэму» в серии пенальти (1:1, 4:5).

    «Кристал Пэлас»

    Другая лондонская команда за три матча АПЛ набрала 6 очков. С разницей мячей 5:3 она расположилась на шестой позиции в таблице.

    Первый официальный поединок сезона «Кристал Пэлас» провел 12 сентября. В домашней игре с «Саутгемптоном» орлы одержали минимальную победу (1:0).

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    • Тремя днями позже была встреча в Кубке лиги. На стадии 1/32 команда Роя Ходжсона сразилась с «Борнмутом» и уступила «вишням» в серии пенальти (0:0, 10:11).

    В следующем матче в рамках Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд» раскатал «МЮ» (3:1), а в третьем туре «стекольщики» уступили «Эвертону» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в игре четвертого тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 4.96, а на победу «Кристал Пэлас» — 8.20.

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    На своем поле «Челси» будет играть первым номером. Однако «Кристал Пэлас» — очень неудобный соперник для топов.

    В гостях команда Ходжсона может подловить синих на контратаках, но и сами хозяева не уйдут с поля без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0

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    «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 3 октября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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