«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 3 октября 2020 года

В четвертом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 3 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас».

«Челси»

Лондонская команда имеет в активе 4 очка, которые ей удалось набрать в трех турах. В таблице чемпионата «пенсионеры» занимают девятое место с 6 забитыми и 6 пропущенными голами.

Новый сезон АПЛ «Челси» начал с гостевой победы над «Брайтоном» (3:1), но уже в следующем матче синие не справились с «Ливерпулем» на «Стэмфорд Бридж» (0:2).

Затем был матч в Кубке лиги. На стадии 1/16 команда Фрэнка Лэмпарда сразилась с «Барнсли». В этой игре «аристократы» без шансов прихлопнули соперников (6:0).

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26 сентября «Челси» устроил голевую перепалку с «Вест Бромвичем» (3:3), а в Кубке лиги подопечные Лэмпарда проиграли «Тоттенхэму» в серии пенальти (1:1, 4:5).

«Кристал Пэлас»

Другая лондонская команда за три матча АПЛ набрала 6 очков. С разницей мячей 5:3 она расположилась на шестой позиции в таблице.

Первый официальный поединок сезона «Кристал Пэлас» провел 12 сентября. В домашней игре с «Саутгемптоном» орлы одержали минимальную победу (1:0).

Тремя днями позже была встреча в Кубке лиги. На стадии 1/32 команда Роя Ходжсона сразилась с «Борнмутом» и уступила «вишням» в серии пенальти (0:0, 10:11).

В следующем матче в рамках Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на «Олд Траффорд» раскатал «МЮ» (3:1), а в третьем туре «стекольщики» уступили «Эвертону» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в игре четвертого тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью — 4.96, а на победу «Кристал Пэлас» — 8.20.

На своем поле «Челси» будет играть первым номером. Однако «Кристал Пэлас» — очень неудобный соперник для топов.

В гостях команда Ходжсона может подловить синих на контратаках, но и сами хозяева не уйдут с поля без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0