«РБ Зальцбург» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2020 года

В квалификации Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» будет принимать «Маккаби» Тель-Авив. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Маккаби» Тель-Авив.

«РБ Зальцбург»

Австрийский клуб из Зальцбурга начал новый сезон с Кубка страны. В 1/32 финала эта команда без шансов растоптала «Брегенз» (10:0).

А 13 сентября «РБ Зальцбург» провел первую встречу в рамках австрийской Бундеслиги. В гостях «быки» легко разобрались с «Вольфсбергером» (3:1).

Во втором туре чемпионата подопечные Джесси Марша разгромили «Альтах» (4:1), а затем был первый матч квалификации ЛЧ против «Маккаби», в котором «Ред Булл» был сильнее (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

26 сентября «РБ Зальцбург» сыграл в третьем поединке Бундеслиги. В гостях «быки» одержали верх над «Ридом» (3:1). В таблице чемпионата команда идет первой с 9 баллами.

«Маккаби» Тель-Авив

Впервые в квалификации Лиги чемпионов израильский клуб сыграл 26 августа. В тот день в Литве он легко справился с «Судувой» (3:0).

После этого «Маккаби» Тель-Авив принял участие в первом туре чемпионата Израиля. На своем поле «желтые дьяволы» уступили «Маккаби» Петах-Тиква (1:2).

Во втором туре Суперлиги подопечные Йоргоса Дониса расписали мировую с командой «Бней Иегуда» (2:2), после чего они встретились с «Динамо Брест» в ЛЧ.

Поединок против белорусского коллектива закончился минимальной победой «Маккаби» Тель-Авив (1:0), а затем команда уступила «РБ Зальцбургу» в первой игре финала квалификации (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «РБ Зальцбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью — 8.60, а на победу «Маккаби» Тель-Авив — 18.0.

Яркая команда из Австрии не упустит шанс сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

На своем поле она легко пройдет нестабильных соперников из Израиля. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «РБ Зальцбурга» больше 2.5 за 1.62. 0