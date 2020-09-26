«Шальке» — «Вердер». Прогноз (к. 2.63) и ставки на матч чемпионата Германии 26 сентября 2020 года

Во втором туре немецкой Бундеслиги «Шальке» сыграет с бременским «Вердером». Игра, которая пройде в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», стартует в 19:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Вердер».

«Шальке»

Прошлогоднее немецкое первенства «Шальке» закончил на 12 месте в турнирной таблице, заработав в 38 поединках 39 очков.

В рамках Бундеслиги «кобальтовые» последний раз побеждали аж в январе, обыграв тогда дома «Боруссию» М (2:0), после чего они не могут выиграть в 17 матчах чемпионата.

Предсезонку клуб из Гельзенкирхена провел также неоднозначно, чередуя виктории с фиаско, но соперниками выступали коллективы очень даже посредственного качества.

Новый сезон для «Шальке» начался просто ужасно. «Шахтеры» потерпели сокрушительное поражение в Мюнхене от «Баварии» со счетом 0:8.

«Вердер»

«Вердеру» свое право остаться в элите пришлось через переходные матчи с третьей командой второй Бундеслиги «Хайденхаймом», где все решили гостевые голы — 0:0 и 2:2.

Календарь и таблица Бундеслиги

Клуб из Бремена не особо удачно провел концовку минувшего первенства, но две крупные виктории над «Падерборном» (5:1) и «Кельном» (6:1) позволили избежать прямого вылета.

Товарняки в межсезонье «музыканты» провели просто блестяще, выиграв все семь встреч, среди которых была виктория над серебренным австрийским призером ЛАСКом — 4:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

Стартовал «Вердер» в новом сезоне с гостевой победы в Кубке страны над «Карл-Цейс» Йена (2:0), после чего в чемпионате был дома разгромлен берлинской «Гертой» со счетом 1:4.

Отметим, что «Вердер» выиграл у «Шальке» четыре последних матча на «Фельтинс Арене» (2:1, 2:0, 2:0, 1:0).

Прогноз на «Шальке» — «Вердер»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Шальке» предлагают — 2.63.

На викторию «Вердера» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.56.

И «Вердер», и «Шальке» находятся в ужасных кондициях, но все же когда-то безвыигрышная серия «кобальтовых» должна оборваться. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0