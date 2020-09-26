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    «Кобальтовые» наконец-то прервут безвыигрышную серию?

    «Шальке» — «Вердер». Прогноз (к. 2.63) и ставки на матч чемпионата Германии 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Вердер»
    Бастиан Очипка
    Во втором туре немецкой Бундеслиги «Шальке» сыграет с бременским «Вердером». Игра, которая пройде в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», стартует в 19:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Сентября 2020 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 19:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Шальке»

    Прошлогоднее немецкое первенства «Шальке» закончил на 12 месте в турнирной таблице, заработав в 38 поединках 39 очков.

    В рамках Бундеслиги «кобальтовые» последний раз побеждали аж в январе, обыграв тогда дома «Боруссию» М (2:0), после чего они не могут выиграть в 17 матчах чемпионата.

    Предсезонку клуб из Гельзенкирхена провел также неоднозначно, чередуя виктории с фиаско, но соперниками выступали коллективы очень даже посредственного качества.

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    • Новый сезон для «Шальке» начался просто ужасно. «Шахтеры» потерпели сокрушительное поражение в Мюнхене от «Баварии» со счетом 0:8.

    «Вердер»

    «Вердеру» свое право остаться в элите пришлось через переходные матчи с третьей командой второй Бундеслиги «Хайденхаймом», где все решили гостевые голы — 0:0 и 2:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Клуб из Бремена не особо удачно провел концовку минувшего первенства, но две крупные виктории над «Падерборном» (5:1) и «Кельном» (6:1) позволили избежать прямого вылета.

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    • Товарняки в межсезонье «музыканты» провели просто блестяще, выиграв все семь встреч, среди которых была виктория над серебренным австрийским призером ЛАСКом — 4:1.

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    Стартовал «Вердер» в новом сезоне с гостевой победы в Кубке страны над «Карл-Цейс» Йена (2:0), после чего в чемпионате был дома разгромлен берлинской «Гертой» со счетом 1:4.

    Отметим, что «Вердер» выиграл у «Шальке» четыре последних матча на «Фельтинс Арене» (2:1, 2:0, 2:0, 1:0).

    Прогноз на «Шальке» — «Вердер»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Шальке» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Вердера» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.56.

    И «Вердер», и «Шальке» находятся в ужасных кондициях, но все же когда-то безвыигрышная серия «кобальтовых» должна оборваться. Ставим в этой игре на викторию хозяев. 0

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