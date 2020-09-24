«Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч МЛС 24 сентября 2020 года

24 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» на своем поле сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

«Интер Майами»

«Интер Майами» после провального дебюта в первенстве, затем немного освоился и покинул последнее место в турнирной таблице. Сейчас клуб идет 11 в своей конференции, имея 11 очков после 12 проведенных матчей.

В этом месяце клуб Бекхэма провел пять встреч регулярки, в которых потерпел лишь одно фиаско, уступив тур тому назад на выезде «Орландо Сити» (1:2).

Также в этот период коллектив расписал безголевые мировые с «Нэшвиллом» и «Атлантой», а также дважды смог одолеть ту же «Атланту» в двух встречах по 2:1.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» немного лучше выступает своего предстоящего противника. У коллектива на счету находится на три очка больше и восьмое место в Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь балл.

«Быки» сейчас находятся не в лучших кондициях, не проиграв только в двух встречах из последних шести. Из положительных моментов были выигрыши над «ДС Юнайтед» (2:0) тур тому назад и ничья с «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

Четыре другие игры клуб из Нью-Йорка проиграл «всухую». На выезде он был слабей «Филаделфии» (0:1), а в родных стенах был повержен 0:3 той же «Филадельфией», а также по 0:1 «ДС Юнайтед» и «Цинциннати» в минувшем игровом дне.

Между собой эти клубы пока еще не играли. Это будет дебютная их встреча.

Прогноз на «Интер Майами» — «Нью-Йорк Ред Буллс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интер Майами» — 1.82, победа «РБ Нью-Йорк» — 4.42, ничья — 3.68.

Голы предстоящим соперникам даются с большим трудом. Хозяева в 12 играх забили 11 мячей, а «быки» только девять. Так что вряд ли эти коллективы сумеют порадовать забитыми голами, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2,5. 0