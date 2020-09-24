«Бавария» — «Севилья». Прогноз (к. 2.01) и ставки на Суперкубок УЕФА 24 сентября 2020 года

Мюнхенская «Бавария» встретится с испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 24 сентября в Будапеште, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Севилья».

«Бавария»

Когда речь идет о «Баварии», так и хочется спросить — есть хоть кто-нибудь, кто в состоянии остановить эту машину? Глядя на игру «Баварии», порой и правда становится страшно.

Они забивают восемь мячей «Барселоне» в полуфинале Лиги чемпионов, почти без напряга проходят «Лион» (играя, сто процентов, не в полную силу)....Возможно, чуть-чуть понервничать пришлось в финале ЛЧ против «ПСЖ», но не более того.

На подготовку к новому сезону у «Баварии» было всего лишь несколько недель. И это время чемпион Германии потратил, по сути, на восстановление физической формы — никаких товарищеских матчей. Вообще ни одного. Только тренировки на собственной базе.

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Но «Бавария» сейчас настолько хороша, что ей и этого достаточно. Чтобы выйти и разорвать «Шальке» в стартовом туре Бундеслиги. После 8:0 в матче с далеко не последней командой чемпионата Германии в Европе всерьез заговорили о том, что в ближайшие годы эту «Баварию» не остановить.

«Севилья»

Лучшая команда в истории Лиги Европы. Успех «Севильи» в прошлом сезоне действительно можно назвать выдающимся.

В плей-офф Лиги Европы у «Севильи» были соперники ни чуть не слабее тех, которых «Бавария» разобрала на запчасти в решающих матчах Лиги чемпионов.

В четвертьфинале команда Хулена Лопетеги одержала уверенную победу над «Ромой» (2:0). Абсолютно без шансов для итальянцев.

А дальше началось самое интересное. Полуфинал, волевая победа над «Манчестер Юнайтед». Идеальная игра «Севильи» в тактическом плане. Плюс невероятный характер. Все-таки Лопетеги классный тренер.

Ну а дальше финал — и победа над миланским «Интером». «Севилье» снова пришлось отыгрываться, показывать характер, но самое главное, что эту победу никто не назовет случайной.

Другой вопрос — достаточно ли этого, чтобы на равных играть с «Баварией»?

Прогноз и ставка

Букмекеры, разумеется, сомневаются, что в матче за Суперкубок УЕФА произойдет что-то экстраординарное. На «Баварию» можно поставить за 1.36, на ничью в основное время за 6.00, а на «Севилью» — за 8.10.

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В принципе, можно сделать акцент на том, что «Баварию» ждет матч против упертых испанцев, которые любому залезут под кожу, но тут же возникает пример «Барселоны»...

Но на самом деле, пример «Барселоны» здесь вообще неуместен. Причина ужасного поражения команды Месси была не только в супер мощной игре «Баварии». Морально уничтоженная «Барса» была просто не готова к такой большой игре.

У «Севильи» проблем с настроем не будет, в этом можно не сомневаться. Она, конечно же, не выиграет, но и крупного поражения, скорее всего, не будет. «Севилья» умеет играть на результат, терпеть, что отлично показали матчи с «Манчестер Юнайтед» и миланским «Интером».

Поэтому рискнем и ставим — победа «Севильи» с форой (+1,5) за 2.01. Ставка зайдет, даже если испанцы проиграют с разницей в один мяч.

Ничья по итогам первого тайма за 2.98 — тоже хороший вариант для ставки на матч между лучшими командами Лиги чемпионов и Лиги Европы.

К «Баварии» вообще никаких вопросов, но она тоже не может выигрывать все матчи со счетом 8:0. 0