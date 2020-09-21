«Гуанжоу Фули» — «Далянь Про». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 21 сентября 2020 года

«Гуанчжоу Фули» встретится на своем поле с «Далянь Про» в рамках 12-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 21 сентября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про».

«Гуанчжоу Фули»

На данный момент «Гуанчжоу Фули» не попадает в плей-офф, в турнирной таблице группы А команда Джованни ван Бронкхорста занимает шестое место.

Судя по последним результатам, «Гуанчжоу Фули» начинает приходить в себя. После серии неудачных результатов (всего лишь две победы в десяти матчах) клуб из провинции Гуандун выиграл у «Хэнань Цзянье», сыграл вничью с «Цзянсу Сунин» и прошел в Кубке Китая «Шанхай Шэньхуа».

Но при этом «Гуанчжоу Фули» исправно пропускает в каждом матче. Разница забитых и пропущенных, конечно, показательная в данном случае — 13:26.

«Далянь Про»

«Далянь Про» расположился в таблице группы А сразу вслед за своим соперником. У команды испанца Рафаэля Бенитеса те же 11 очков при гораздо лучшей разнице мячей — 17:16.

Несколько дней назад «Далянь Про» с треском проиграл в Кубке Китая «Шаньдун Лунэн» (0:4), но это поражение легко объясняется тем, что матч пропускали лидеры команды Саломон Рондон и Марек Гамшик.

В чемпионате же у «Далянь Про» дела идут намного лучше. В четырех последних турах команда набрала восемь очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Гуанчжоу Фули» за 3.66, на ничью за 4.25, а на «Далянь Про» — за 2.02.

Матч, кстати, пройдет на поле «Далянь Про». И, возможно, именно поэтому предпочтение в предстоящей игре отдается команде Рафаэля Бенитеса.

Но мы считаем, что оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на голы — общий тотал матча больше 3,5 за 2.27. 0