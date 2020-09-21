ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар Сульшер«МЮ» провалился на старте сезона. Одни лишь новые игроки не спасут Сульшера «Урал» — «Зенит» Подпорченный юбилей Дзюбы. «Урал» превзошел «Зенит» в желании Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»«Бавария» отправила пугающее послание Европе
  • 11:05
    • Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России
  • 10:05
    • «Томь» объявила о переходе экс-игрока «Локомотива»
  • 08:38
    • «Бостон» размочил счет в серии с «Майами»
  • 08:01
    • Стало известно, покинет ли Черышев «Валенсию»
  • 00:51
    • Надаль не сумел выйти в полуфинал римского «Мастерса»
  • 00:16
    • «Ренн» поднялся на первое место в Лиге 1
  • 00:02
    • «Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте»
    Все новости спорта

    «Далянь Про» воспользуется проблемами «Гуанчжоу Фули»?

    «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 21 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Гуанчжоу Фули
    Прогноз и ставки на «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про»
    Марек Гамшик
    «Гуанчжоу Фули» встретится на своем поле с «Далянь Про» в рамках 12-го тура чемпионата Китая. Матч состоится 21 сентября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про».

    «Гуанчжоу Фули»

    На данный момент «Гуанчжоу Фули» не попадает в плей-офф, в турнирной таблице группы А команда Джованни ван Бронкхорста занимает шестое место.

    Судя по последним результатам, «Гуанчжоу Фули» начинает приходить в себя. После серии неудачных результатов (всего лишь две победы в десяти матчах) клуб из провинции Гуандун выиграл у «Хэнань Цзянье», сыграл вничью с «Цзянсу Сунин» и прошел в Кубке Китая «Шанхай Шэньхуа».

    Но при этом «Гуанчжоу Фули» исправно пропускает в каждом матче. Разница забитых и пропущенных, конечно, показательная в данном случае — 13:26.

    «Далянь Про»

    «Далянь Про» расположился в таблице группы А сразу вслед за своим соперником. У команды испанца Рафаэля Бенитеса те же 11 очков при гораздо лучшей разнице мячей — 17:16.

    Несколько дней назад «Далянь Про» с треском проиграл в Кубке Китая «Шаньдун Лунэн» (0:4), но это поражение легко объясняется тем, что матч пропускали лидеры команды Саломон Рондон и Марек Гамшик.

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В чемпионате же у «Далянь Про» дела идут намного лучше. В четырех последних турах команда набрала восемь очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Гуанчжоу Фули» за 3.66, на ничью за 4.25, а на «Далянь Про» — за 2.02.

    Матч, кстати, пройдет на поле «Далянь Про». И, возможно, именно поэтому предпочтение в предстоящей игре отдается команде Рафаэля Бенитеса.

    Но мы считаем, что оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на голы — общий тотал матча больше 3,5 за 2.27. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монпелье — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Мец — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.01
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Локомотив — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 21 сентября 2020 года. Прогноз на «Гуанжоу Фули» — «Далянь Про». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры