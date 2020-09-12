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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Саутгемптона»?

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
    «Саутгемптон» занял 11 место в прошлом сезоне АПЛ
    «Кристал Пэлас» сыграет с «Саутгемптоном» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 12 сентября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Сентября 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» по итогам прошлого сезона занял 14-е место в турнирной таблице. Команда на девять очков опередила зону вылета.

    В межсезонье клуб провел четыре товарищеские встречи. В них он ни разу не проиграли и одержал три победы против команд низших дивизионов Англии.

    В целом коллектив не знает поражений уже пять матчей кряду. Тем не менее, только один из них имел официальный статус.

    «Саутгемптон»

    По итогам прошлой кампании «Саутгемптон» занял 11-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Южане на семь очков отстали от зоны еврокубков.

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    • В межсезонье «Святые» не провели ни одной товарищеской встречи. Предыдущий их матч состоялся 26 июля в заключительном туре Премьер-лиги.

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    Беспроигрышная серия коллектива достигает семь поединков, каждый из которых пришелся на АПЛ. В четырех из них были победы.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равени 2,37, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,00. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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