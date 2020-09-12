«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» по итогам прошлого сезона занял 14-е место в турнирной таблице. Команда на девять очков опередила зону вылета.
В межсезонье клуб провел четыре товарищеские встречи. В них он ни разу не проиграли и одержал три победы против команд низших дивизионов Англии.
В целом коллектив не знает поражений уже пять матчей кряду. Тем не менее, только один из них имел официальный статус.
«Саутгемптон»
По итогам прошлой кампании «Саутгемптон» занял 11-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. Южане на семь очков отстали от зоны еврокубков.
В межсезонье «Святые» не провели ни одной товарищеской встречи. Предыдущий их матч состоялся 26 июля в заключительном туре Премьер-лиги.
Беспроигрышная серия коллектива достигает семь поединков, каждый из которых пришелся на АПЛ. В четырех из них были победы.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равени 2,37, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,00. 0