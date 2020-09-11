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    Команды привычно огорчат друг друга?

    «Бордо» — «Лион». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Франции 11 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Лион»
    Мемфис Депай
    В пятницу, 11 сентября, в рамках третьего тура французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграет с «Лионом». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Сентября 2020 года
    Бордо
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    •  Бордо 22:00 Лион Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 2.10
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    «Бордо»

    «Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

    Летом коллектив успел сыграть только четыре спарринга, где по разу выиграл и проиграл, а также дважды расписал мировые.

    В текущем первенстве «жирондинцы» успели провести уже два поединка. На старте турнира они поделили дома очки с «Нантом», сыграв 0:0.

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    • Во втором игровом дне «Бордо» в гостях смог переиграть «Анже» со счетом 2:0. С четырьмя пунктами команда идет пока второй в турнирной таблице Лиги 1.

    «Лион»

    В прошлом досрочно завершившемся сезоне «Лион» занял лишь седьмое место и не попал в еврокубки. От шестой позиции, которая давала право играть в Европе, «ткачи» отстали на один балл.

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    В отличие от своего соперника, «львы» сыграют только второй матч в новой кампании французской Лиги 1 (из-за позднего финиша в ЛЧ).

    В стартовом поединке нового первенства «Лион» уверенно дома одолел «Дижон» со счетом 4:1, пропустив в данном поединке первым.

    В минувшем чемпионате Франции «Бордо» дома проиграл предстоящему противнику (1:2), а в Лионе команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз и ставка на «Бордо» — «Лион»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Бордо» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.48

    За последние десять очных встреч, только в одном случае не забила хотя бы одна команда. Ожидаем, что в данном поединке отличатся оба клуба. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да за 1.97. 0

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