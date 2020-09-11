«Бордо» — «Лион». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Франции 11 сентября 2020 года

В пятницу, 11 сентября, в рамках третьего тура французской Лиги 1 «Бордо» на своем поле сыграет с «Лионом». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — «Лион».

«Бордо»

«Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

Летом коллектив успел сыграть только четыре спарринга, где по разу выиграл и проиграл, а также дважды расписал мировые.

В текущем первенстве «жирондинцы» успели провести уже два поединка. На старте турнира они поделили дома очки с «Нантом», сыграв 0:0.

Во втором игровом дне «Бордо» в гостях смог переиграть «Анже» со счетом 2:0. С четырьмя пунктами команда идет пока второй в турнирной таблице Лиги 1.

«Лион»

В прошлом досрочно завершившемся сезоне «Лион» занял лишь седьмое место и не попал в еврокубки. От шестой позиции, которая давала право играть в Европе, «ткачи» отстали на один балл.

Напомним, что подопечные Руди Гарсии задержались в Лиге чемпионов, где они сенсационно выбили «Манчестер Сити» (3:1), но уступили «Баварии» в полуфинале (0:3).

Все прогнозы на футбол

В отличие от своего соперника, «львы» сыграют только второй матч в новой кампании французской Лиги 1 (из-за позднего финиша в ЛЧ).

В стартовом поединке нового первенства «Лион» уверенно дома одолел «Дижон» со счетом 4:1, пропустив в данном поединке первым.

В минувшем чемпионате Франции «Бордо» дома проиграл предстоящему противнику (1:2), а в Лионе команды сыграли вничью — 1:1.

Прогноз и ставка на «Бордо» — «Лион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 2.10.

На викторию «Бордо» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.48

За последние десять очных встреч, только в одном случае не забила хотя бы одна команда. Ожидаем, что в данном поединке отличатся оба клуба. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да за 1.97. 0