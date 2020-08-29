«Химки» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 29 августа 2020 года

В субботу, 29 августа, в рамках шестого тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле примут волгоградский «Ротор». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Ротор».

«Химки»

«Химки» по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ, которое было завершено досрочно, финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

После пяти проведенных встреч в российской Премьер-лиге подмосковный коллектив набрал всего два пункта и идет на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице.

Стартовали «красно-черные» с домашнего поражения от ЦСКА (0:2), после чего сыграли вничью на выезде с «Сочи» (1:1).

Затем «Химки» уступили в двух матчах подряд — «Тамбову» (0:1) в гостях и «Ахмату» (1:2) в родных стенах. В минувшем игровом дне расписали мировую с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

«Ротор»

«Ротор» также минувший сезон провел в первом российском дивизиона, где стал первым и спустя 16 лет вернулся в элитный дивизион.

Все прогнозы на РПЛ

На старте РПЛ клуб из Волгограда на своей территории уступил «Зениту» со счетом 0:2, после чего в Москве расписал мировую с «Динамо» — 0:0.

В последующих трех турах коллектив Хацкевича только проигрывал. Сперва он на выезде был слабей «Ахмата» (1:3), затем дважды терпел фиаско в домашних встречах — 1:2 от «Сочи» и 0:1 от «Спартака».

С одним набранным пунктом «Ротор» находится на самом дне в турнирной таблице РПЛ, проигрывая уже четыре очка безопасной позиции.

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В минувшем сезоне в Волгограде эти коллективы сыграли вничью (1:1), а в Химках победил «Ротор» — 2:0.

Прогноз и ставка на «Химки» — «Ротор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.35.

На викторию «Ротора» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.30

Оба коллектива испытывают трудности в завершающей стадии, забив пока три и два гола соответственно. Поэтому в игре новичков элите не ждем результативного футбола. Наши прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5 за 1.60. 0