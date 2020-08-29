ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовУлучшение Лиги чемпионов. Что еще можно сделать? Лионель МессиМесси хочет покинуть Барселону: топ-5 вариантов «Динамо» — «Зенит»Непобедимых не бывает. Гол Шуньича возродил интригу в РПЛ
  • 17:52
    • Отец Месси заявил о решении сына перейти в «Манчестер Сити»
  • 17:00
    • КДК РФС отменил удаление Скопинцева
  • 15:30
    • Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
  • 14:40
    • «Локо» подпишет двух игроков в случае продажи Алексея Миранчука
  • 14:32
    • Ганус уволен с поста директора РУСАДА
  • 14:17
    • Капитан «Пари Сен-Жермен» перешел в «Челси»
  • 13:51
    • «Локомотив» и «Наполи» поборются за защитника «Шахтера»
    Все новости спорта

    Новички элиты сыграют на «меньше»?

    «Химки» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 29 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Химки Прогнозы на Ротор Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ротор»
    «Химки» — «Ротор»
    В субботу, 29 августа, в рамках шестого тура российской Премьер-лиги «Химки» на своем поле примут волгоградский «Ротор». Поединок начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Ротор».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Августа 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 20:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    «Химки» по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ, которое было завершено досрочно, финишировали вторыми и получили право выступать в элите российского футбола.

    После пяти проведенных встреч в российской Премьер-лиге подмосковный коллектив набрал всего два пункта и идет на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице.

    Стартовали «красно-черные» с домашнего поражения от ЦСКА (0:2), после чего сыграли вничью на выезде с «Сочи» (1:1).

  • Непобедимых не бывает. Гол Шуньича возродил интригу в РПЛ
  • Первое за сезон поражение «Зенита» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Затем «Химки» уступили в двух матчах подряд — «Тамбову» (0:1) в гостях и «Ахмату» (1:2) в родных стенах. В минувшем игровом дне расписали мировую с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

    «Ротор»

    «Ротор» также минувший сезон провел в первом российском дивизиона, где стал первым и спустя 16 лет вернулся в элитный дивизион.

    Все прогнозы на РПЛ

    На старте РПЛ клуб из Волгограда на своей территории уступил «Зениту» со счетом 0:2, после чего в Москве расписал мировую с «Динамо» — 0:0.

  • Улучшение Лиги чемпионов. Что еще можно сделать?
  • Сильнейший клубный турнир Европы привлекателен, но его можно сделать еще лучше
  • Вчера

    • В последующих трех турах коллектив Хацкевича только проигрывал. Сперва он на выезде был слабей «Ахмата» (1:3), затем дважды терпел фиаско в домашних встречах — 1:2 от «Сочи» и 0:1 от «Спартака».

    С одним набранным пунктом «Ротор» находится на самом дне в турнирной таблице РПЛ, проигрывая уже четыре очка безопасной позиции.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем сезоне в Волгограде эти коллективы сыграли вничью (1:1), а в Химках победил «Ротор» — 2:0.

    Прогноз и ставка на «Химки» — «Ротор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 2.35.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    На викторию «Ротора» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.30

    Оба коллектива испытывают трудности в завершающей стадии, забив пока три и два гола соответственно. Поэтому в игре новичков элите не ждем результативного футбола. Наши прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5 за 1.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Остенде — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Монреаль Импэкт — Торонто
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.90
  • Экспресс дня 29 августа
  • Завтра в 18:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Гамильтон — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Страсбур — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атланта — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Месси должны отпустить. Руководство «Барселоны» растоптало преданность Лео
    • 14:22 26/08/2020     «Локомотив» и «Зенит» попали в групповой этап ЛЧ напрямую
  • Что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21?
    • 22:57 25/08/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 18-24 августа
    • 20:02 24/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Химки» — «Ротор». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 29 августа 2020 года. Прогноз на «Химки» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры