«Гуанчжоу Фули» — «Шэньчжэнь». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Суперлиги 29 августа 2020 года

В 8-м туре чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» примет на своем поле «Шэньчжэнь». Игра состоится 29 августа в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Шэньчжэнь».

«Гуанчжоу Фули»

В первом туре «Гуанчжоу Фули» проиграл «Шэньчжэню» (0:3). Еще более крупный разгром ожидал коллектив во втором матче — от «Гуанчжоу Эвергранд» (0:5).

И только в третьем туре ему удалось набрать первый балл — против «Хэнань Цзянье» (1:1). В четвертом поединке он уступил «Цзянсу Сунин» (0:2).

Затем клуб победил «Далянь Ифан» (1:0) и «Шанхай Шэньхуа» (3:2). Однако после разгрома от «Шаньдун Лунэн» (1:5) он опустился на шестую строчку.

«Шэньчжэнь»

В первом туре «Шэньчжэнь» победил в домашних стенах «Гуанчжоу Фули» (3:0).

После этого коллектив потерпел три кряду поражения — от «Шанхай Шэньхуа» (2:3), «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3) и «Хенань Цзянье» (1:2).

Серия поражений в итоге растянулась на четыре поединка. Обидчиком стал «Шаньдун Лунэн» (0:2).

Затем команда победила «Далянь Ифан» (3:2) и разошлась миром с «Цзянсу Сунин» (1:1). Эти результаты позволяют ей занимать пятую позицию с отставанием в четыре балла от чемпионской зоны.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,55, ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Гуанчжоу Фули» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,60. 0