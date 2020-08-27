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    «Шицзячжуан» и «Бэйцзин Гоань» обменяются голами?

    «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Суперлиги 27 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань»
    В прошлом сезоне «Бэйцзин Гоань» занял второе место
    В матче 7 тура китайской Суперлиги «Шицзячжуан Эвер Брайт» сыграет с «Бэйцзин Гоань» на стадионе «Сучжоу Спортс Центр». Начало поединка 27 августа в 13:00 по мск. Прогноз на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань».

    «Шицзячжуан Эвер Брайт»

    «Шицзячжуан» является выходцем из Первой лиги. Команда только адаптируется к Суперлиге судя по ее расположению в турнирной таблице — 7 место. В 6 турах клуб набрал 6 очков.

    Номинальные хозяева одержали только одну победу. Они обыграли «Тяньцзинь Тэда», который обыгрывают все, со счетом 3:0. Это было в четвертом туре. В пятом коллектив встречался с «Шанхаем СИПГ» и сыграл вничью 1:1.

    Прошлый тур завершился для «Эвер Брайт» поражением. Его нанес «Чунцин Лифан» (1:0).

    Стоит отметить, что дома команда выступает неплохо. Она не проигрывает на протяжении пяти матчей, выиграв при этом в четырех из них.

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин» располагается на втором месте в турнирной таблице группы B. Клуб набрал 13 очков, одержав 4 победы, сыграв вничью и потерпев одно поражение.

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    • В двух прошлых турах коллектив победить не смог. Была ничья с «Циндао Хайню» (3:3) и фиаско во встрече с «Шанхай СИПГ» (1:2).

    Из последних побед стоит выделить встречи с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэем». В обоих случаях счет был 3:1 в пользу номинальных гостей.

    Все прогнозы на футбол

    «Бэйцзин Гоань» часто пропускает. В четырех играх коллектив пропустил 6 мячей. По показателю пропущенных голов у клуба средний результат.

    Прогноз и тсавка

    «Бэйцзин Гоань» ни разу не проигрывал этому сопернику — одна победа и три ничьи. Последняя встреча была в 2016 года. Тогда команды сыграли в нулевую ничью.

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    На «Гоань» дают 1.49, а на победу «Шицзячжуан» предлагают 6.50. Так что «Бэйцзин» должен победить, по мнению букмекеров.

    Из шести матчей хозяева не забили лишь в двух. Гости немало пропускают, поэтому ждем от матча голов. Наши прогноз и ставка — обе забьют за 1.74. 0

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    «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Суперлиги 27 августа 2020 года. Прогноз на «Шицзячжуан Эвер Брайт» — «Бэйцзин Гоань». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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